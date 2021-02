Lo Scoop Bomba, Antonino confessione choc: “Non volevo figli, Ecco Belen come mi ha incastrato. Stavamo insieme da poco” Tutta la verità

Dopo tanta attesa, Belen e il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, hanno finalmente confessato di aspettare un figlio. La coppia ha rilasciato un’intervista a Chi, diretto da Alfonso Signorini. La show girl ha raccontato le sue speranze il futuro, cosa rende differente l’hair stylist dagli altri compagni che ha avuto, com’è stato il primo incontro tra loro. La gravidanza è attualmente al quinto mese, con un pancino appena visibile e il fisico che resta decisamente tonico e bellissimo. La speranza è quella di avere una bambina, per formare così la coppia con Santiago, il figlio avuto con Stefano De Martino.

Con l’ex marito i rapporti non sono dei migliori. Belen è rimasta molto delusa dal conduttore di Stasera tutto è possibile e anche in quest’ultima intervista non ha risparmiato frecciatine. Per lei Antonino Spinalbese, in confronto ai suoi ex, è un uomo gentile. “Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli ‘str***’ ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all`inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile”. Così ha deciso con lui di metter su famiglia.

In un primo momento Belen ha presentato Antonino Spinalbese a Santiago come un amico, ma il bambino ha subito capito che tra la mamma e quell’uomo c’era una storia d’amore, e lo ha accettato senza problemi. La loro storia va avanti da 9 mesi e la gravidanza, nonostante il poco tempo insieme, è stata voluta e desiderata da entrambi. Sull’argomento è intervenuto proprio l’hair stylist, anche lui intervistato da Chi, che ha raccontato come la show girl abbia cambiato radicalmente la sua visione della famiglia, spingendolo così a desiderarne una.

“Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio. Sono pronto a fare il papà. Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre, c’è stato un divorzio e fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei fatto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli”. Un uomo traumatizzato che nella sua nuova compagna ha trovato la speranza di felicità, e non gli interessa che lei sia più famosa o più ricca, come viene malignamente ricordato da alcuni haters.

Nel 2021, dove si parla tanto di parità e di femminismo, non è pensabile sorprendersi perché una donna guadagna più di un uomo. Inoltre le donne all’apparenza più forti nascondono grande sensibilità, e Antonino Spinalbese ha confessato di essere molto protettivo e affettuoso nei confronti della sua compagna. Riguardo la notorietà, i paparazzi hanno creato qualche problema, ma dovrà farci l’abitudine. E riguardo al matrimonio? “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre”.

“Ecco cosa pensa Santiago di Antonino”

Spazio poi a Santiago, il figlio avuto proprio otto anni fa da Stefano. Come ha preso questa nuova relazione? “Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘amore’ e, allora, Santi mi ha confessato ‘Vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato un Principe’. Poi mi ha chiesto un fratellino alcuni giorni dopo, spiazzandomi”. Ed è stato accontentato: dopo quattro mesi di relazione, Belu era già incinta. Non è ancora noto il sesso del bebè, ma pare si tratti di una femminuccia e pare che la coppia abbia già scelto il nome.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Lo Scoop Bomba, Antonino confessione choc: “Non volevo figli, Ecco Belen come mi ha incastrato. Stavamo insieme da poco” Tutta la verità proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.