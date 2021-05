lo-scooter-elettrico-piaggio-one-svelato-su-tik-tok

Leggero e maneggevole, si dedica a un pubblico giovane di studenti e pendolari

(Foto: Piaggio)

Non poteva che scegliere Tik Tok come teatro di anteprima il nuovo scooter elettrico Piaggio One pensato per un pubblico giovane. Colorato e progettato per essere sicuro, comodo e facile da pilotare, il nuovo modello a propulsione pulita debutterà ufficialmente nel corso del Salone di Pechino del prossimo 28 maggio e uscirà sui mercati a fine giugno.

Piaggio One punta su una ciclistica solida e su una struttura minimalista e leggera: il target è quello di studenti o pendolari che scelgono un mezzo agile per muoversi per la città evitando ingorghi e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Rispetto alle linee più morbide e tonde della sorella maggiore Vespa elettrica, One ha tratti più decisi e squadrati, come dimostrato dal bandone frontale spigoloso: il motore sembra integrato nella ruota posteriore, mentre la batteria è piazzata nel piano orizzontale dell’ampio poggiapiedi. La sella è in grado di ospitare senza problemi un passeggero che può anche sfruttare i poggiapiedi estraibili dai lati.

(Foto: Piaggio)

Non ci sono ancora dati precisi su velocità massima, autonomia e velocità di ricarica, ma di primo acchito è evidente che Piaggio abbia strutturato One per spostare il baricentro in basso in favore di una più semplice governabilità e manovrabilità nel traffico. Ne guadagna anche il vano sottosella, che può così ospitare più carico. Ampio lo spazio alla dotazione tecnologica con tutta la strumentazione digitale sul display a colori con sensore che rileva la luminosità ambientale per adattare la brillantezza dello sfondo. I fanali sono full led e c’è il sistema di avviamento del motore senza chiave.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale completa dal Salone di Pechino con tutte le informazioni sulle configurazioni e sui prezzi di vendita, che però promettono di rimanere in un range alla portata del pubblico giovane al quale Piaggio One si rivolge.