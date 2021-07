Lo smartphone di Qualcomm è il più potente in circolazione

Il primo modello del programma Snapdragon Insiders è stato realizzato assieme a Asus e costa 1299 euro

(Foto: Qualcomm)

Si chiama Smartphone for Snapdragons Insiders l’interessante modello marchiato da Qualcomm e prodotto da Asus che si può considerare una sorta di stato dell’arte della dimensione mobile. Questo dispositivo mette sul piatto tanta qualità grazie a un hardware prestante e chiede un prezzo importante, ma non è per tutti.

È infatti il primo smartphone realizzato appositamente per i membri dello Snapdragon Insiders che raggruppa da tutto il mondo i fan del chipset che muove tanti top di gamma. Chi ne faceva parte aveva la possibilità di collegarsi a un forum con esperti e altri appassionati, così come ricevere anteprime e notizie sulle uscite future. Ma da oggi si potrà anche ordinare questo dispositivo esclusivo che sarà prodotto in edizione limitata grazie alla collaborazione con Asus, partner di Qualcomm da 13 anni.

La scheda tecnica dello smartphone Qualcomm prodotto con Asus è di altissimo livello partendo naturalmente dal chip Snapdragon 888 accompagnato da 16 gb di ram, uno spazio di archiviazione pari a 512 gb e un display amoled da 6,78 pollici con aggiornamento a 144 Hz ideale per il gaming. Il 5G spazia in ogni frequenza disponibile da quelle millimetriche a quelle sub-6 poggiandosi al modem Snapdragon X60 di ultima generazione, che si avvale delle tecnologie proprietarie Signal Boost e Smart Transmit per una connessione stabile e solida. Lato wi-fi, si supporta lo standard 6 e 6E.

(Foto: Qualcomm)

Ampio spazio è concesso alla parte audio con la primizia della tecnologia Snapdragon Sound che permettono un ascolto in alta fedeltà a 24 bit e 96 kHz, con latenza ridotta al minima, ma anche una registrazione hdr e 3D poi da riascoltare su cuffie bluetooth compatibili. Proprio come di tipo true wireless incluse nella confezione, prodotte da Master & Dynamic e naturalmente dotate di cancellazione attiva del rumore.

La fotocamera non è esagerata, ma è comunque tripla con sensore principale grandangolare da 64 megapixel stabilizzato otticamente, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x stabilizzato otticamente e ultragrandangolo da 12 megapixel; il chip Qualcomm Spectra 580 regge registrazione video fino a 8k, mentre l’intelligenza artificiale segue il soggetto regolando lo zoom in video. Completano il quadro lo scanner di impronte digitali sul retro, selfie camera da 24 megapixel, Android 11 versione quasi stock e batteria da 4000 mAh con ricarica a 65 watt per andare da 0 a 70% in mezzora.

Asus si occuperà di commercializzare Smartphone for Snapdragon Insiders di Qualcomm che si potrà acquistare da agosto 2021 a un prezzo di 1299 euro.