Lo smog può aumentare il rischio di depressione in tarda età

Non solo l’apparato respiratorio. Secondo un nuovo studio, l’esposizione prolungata all’inquinamento atmosferico, oltre a provocare danni ai polmoni, avrebbe un serio impatto sulla sfera psichica, aumentando il rischio di diagnosi di depressione dopo i 64 anni. A queste conclusioni sono pervenuti i ricercatori della Harvard e della Emory University, negli Stati Uniti, dopo aver esaminato i dati di circa 9 milioni di persone iscritte a Medicare, il programma di assicurazione sanitaria fornito gratuitamente dal governo. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Jama Network Open e su Jama Psychiatry, ha scoperto che a oltre un milione e mezzo dei 9 milioni di persone prese in considerazione è stata diagnosticata la depressione in tarda età durante il periodo di studio dal 2005 al 2016. I ricercatori ritengono che si tratti di un numero addirittura sottostimato. Gli studi dimostrerebbero che la depressione in tarda età è spesso sottodiagnosticata.

Per determinare l’esposizione all’inquinamento dei partecipanti allo studio, i ricercatori hanno esaminato dove viveva ciascuna delle persone con diagnosi di depressione e creato modelli per determinare l’esposizione all’inquinamento in ciascuna area, calcolata come media annuale.

È stata esaminata l’esposizione a tre tipi di inquinamento atmosferico: particolato fine, noto anche come PM2.5 o inquinamento da particelle, diossido di azoto e ozono. Tutti e tre gli inquinanti studiati sono stati associati a un rischio più elevato di depressione a insorgenza tardiva, anche a livelli di inquinamento inferiori.

Considerando che l’invecchiamento può compromettere la risposta immunitaria, gli anziani possono essere particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico. Saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno queste connessioni, poiché la base neurale della depressione non è completamente nota.

“La depressione in tarda età dovrebbe essere un problema geriatrico a cui il pubblico e i ricercatori devono prestare maggiore attenzione, al pari dell’Alzheimer e altre condizioni neurologiche”, ha commentato il dott. Xinye Qiu, coautore del nuovo studio e ricercatore al Dipartimento di salute ambientale della Harvard TH Chan School of Public Health.

A destare preoccupazione sono anche gli effetti che il cambiamento climatico potrebbe avere su questo fenomeno. L’inquinamento da ozono, infatti, è destinato a crescere con l’intensificarsi del riscaldamento globale e dallo studio si evince che l’inquinamento da ozono ha una correlazione più stretta con la depressione a insorgenza tardiva rispetto all’inquinamento da particelle e da biossido di azoto.

L’articolo Lo smog può aumentare il rischio di depressione in tarda età proviene da The Map Report.

Mata