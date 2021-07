lo-spettacolo-delle-lucciole-nel-tempio-della-valle-degli-spiriti,-a-nanchino

Questo fenomeno, dovuto all’accoppiamento degli insetti, si verifica ogni anno a inizio estate e ha il suo picco la sera al buio fra le 22 e mezzanotte, durante le ultime settimane di giugno e l’inizio di luglio

L’atmosfera magica delle foto che vedete ci porta a Nanchino, in Cina, precisamente nei dintorni del tempio della Valle degli spiriti, tempio buddista circondato da un grandissimo parco, dove in queste prime settimane estive si assiste allo spettacolo notturno delle lucciole, dovuto al rituale d’accoppiamento di questi insetti.

Questo fenomeno, che si verifica ogni anno, ha il suo picco fra le ultime settimane di giugno e l’inizio di luglio, fra le 22 e mezzanotte. Entrambi i sessi sono dotati degli organi luminescenti che emettono una luce giallo-verde, ma la femmina può emettere luce per più di due ore, mentre il maschio solo per brevi istanti. Difficili da immortalare, le lucciole intermittenti sono dunque i maschi che attirano le femmine per riprodursi. Le femmine, invece, aspettano con la loro pancia illuminata anche per delle ore e, in caso di insuccesso, riprovano il giorno dopo.

Considerato fra i tempi più belli al mondo, questo spettacolo estivo aggiunge sicuramente un tocco in più a uno scenario già meta di turisti da tutto il mondo. Costruito per prima volta nel 515, durante la dinastia Liang, era collocato ai piedi della Montagna Purpurea, nel luogo dove oggi sorge il Mausoleo di Ming Xiaoling. La famosa Pagoda venne costruita invece nel 1929 e si compone di 9 piani per un’altezza di oltre 60 metri. Vicino alla Pagoda si trovano anche la Tomba di Tan Yankai, il Gazebo e la tartaruga di pietra.