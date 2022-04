Loana : cette remarque très dérangeant de Matthieu Delormeau qui l’a profondément attristée

Loana n’a pas du tout apprécié la remarque de Matthieu Delormeau. Ce samedi 16 avril, elle était invitée sur le plateau de TPMP People aux côtés de Marjolaine et de Diana Jones pour évoquer leurs vies après la télé-réalité. Interrogée sur sa vie amoureuse actuelle, l’ancienne star de Loft Story a confié être célibataire. “C’est ce qu’il me manque”, a-t-elle ajouté sur C8 avant que Matthieu Delormeau ne lui demande la raison pour laquelle elle ne trouve pas l’amour. “C’est peut-être lui qui ne me trouve pas”, a plaisanté Loana. Et dans TPMP People, l’animateur a ensuite fait une remarque qu’elle n’a pas du tout appréciée. “Est-ce que tu connais la phrase, qui n’est pas méchante, qui dit que quand on rencontre quelqu’un et qu’on se dit ‘c’est un connard’, la deuxième ‘c’est un connard’, la troisième, pareil… Peut-être qu’à la dixième, on peut se dire que la mauvaise personne, c’est soi-même“, a lancé Matthieu Delormeau.

Face à lui, Loana est restée interloquée. Et Matthieu Delormeau a essayé de se sortir de cette situation embarrassante. “Est-ce qu’il n’y a pas un travail à faire sur toi ?, lui a-t-il demandé. Tu es jeune, tu es jolie, comment tu expliques que tu ne trouves pas l’amour ?” Attristée par la remarque dérangeante de l’animateur, l’ex-star de la télé-réalité a semblé très touchée. “Parce que je suis une connasse ?”, lui a-t-elle répondu avant qu’il ne s’avance vers elle pour s’excuser et la prendre dans ses bras. “Non, non, mais je n’ai pas aimé, a-t-elle ajouté, émue. Ce n’était vraiment pas gentil.” Dans TPMP People, Loana a reconnu qu’elle attirait “des mecs de merde”. “Tu as bien compris que je ne traitais pas de connasse, a conclu Matthieu Delormeau. Quand même ! Je te connais depuis plus de vingt ans…” Et Loana de confier qu’elle n’est plus tombé amoureuse depuis des années.

Loana : “Ça fait maintenant plusieurs années que je suis toute seule”

“La dernière fois, ça devait être en 2003 avec un homme vrai, sincère et qui m’aimait vraiment, s’est-elle souvenue. (…) J’ai été heureuse et je l’ai quitté, malheureusement. Et depuis, ça a été ma malédiction de ne plus jamais être amoureuse.” De tristes confidences qui ont beaucoup touché Matthieu Delormeau et ses chroniqueurs. Et si Loana ne désespère pas de trouver l’homme de sa vie, elle souffre de la solitude. “Ça fait maintenant plusieurs années que je suis toute seule et ça me manque réellement, j’en ai marre de dormir avec mon chien, de regarder la télé toute seule”, confiait-elle récemment auprès de Jordan de Luxe. Après avoir connu une véritable descente aux enfers, Loana a repris sa vie en main. Pleine de projets, elle compte bien retrouver le chemin de l’amour rapidement.

