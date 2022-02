Loana démolit Incroyables transformations : “Ils ont tout foiré du début à la fin”

Les fans de Loana n’ont pas débordé d’enthousiasme quand on leur a appris que leur idole allait être relookée dans l’émission Incroyables Transformations, prochainement sur M6. En consultant son compte Instagram, impossible de ne pas remarquer… L’absence de réelle transformation de l’ex-star du Loft ! La mère de Mindy n’a pas changé de coupe de cheveux ni renouvelé sa garde-robe. Jusqu’à quelle point Loana a-t-elle donc accepté de se plier aux règles de l’émission ? La candidate s’est confiée à Voici.fr : « C’est bien de la m*rde. Je voyais ma bouche mais je ne reconnaissais pas le reste. Il n’y avait plus de Loana du tout. Ma mère m’a dit que je faisais 15 ans et 15 kilos de plus. Même elle ne m’a pas reconnue. […] Ça a été mon pire cauchemar, c’est la pire télé que j’ai faite. Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n’allait ! »

S’il y a bien un impair à ne pas commettre avec Loana, c’est de ne pas prendre en compte son avis. La star est arrivée dans l’émission avec des extensions qu’elle souhaitait garder, une idée qui n’a pas emballé tout le monde : « Une coiffeuse m’avait offert 2000 euros d’extensions, j’avais les cheveux jusqu’en bas des fesses, blonds comme j’aime. Avec ma petite combinaison moulante, j’arrive le matin toute contente. Je leur ai dit qu’ils pouvaient toucher à tout sauf mes cheveux. On me l’avait promis. » Le coiffeur Nicolas Waldorf est désormais dans le viseur de Loana : « Je le vois, je le tue ! J’ai couru pleurer aux chiottes pendant trois quarts d’heure. Je lui ai dit que j’étais mal et il m’a dit qu’il me remettrait des cheveux et que ce serait la même longueur et couleur. »

Le cauchemar de Loana

Loana, consternée, découvre le gros ratage de Nicolas Waldorf : « Ils m’ont coupé 2000 euros d’extensions. […] Ils m’ont mis des cheveux de m*rde. C’est tellement merdique que quand je me coiffe, la moitié part, précise-t-elle. Et mes cheveux étaient bruns ! Ils m’ont dit qu’ils allaient faire un shampoing pour les adoucir, déjà on me ment, et d’un seul coup je regarde et je vois du brun très foncé. » Au terme de la session de relooking, Loana devra de nouveau passez chez le coiffeur. « “Là, je recommence à devenir blonde que maintenant. […] J’ai morflé pendant une bonne dizaine de jours. » Nous sommes passés à deux doigts d’un grave conflit diplomatique !

Loana © DR

