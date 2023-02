Sul tavolo dei diplomatici dell’UE c’è una bozza sugli obiettivi da raggiungere alla prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima: alla COP28 bisogna ottenere un accordo sul phase down di tutti i combustibili fossili. È Reuters a riportare il contenuto della bozza: “Sebbene il gas naturale abbia un ruolo nella transizione, il passaggio a un’economia climaticamente neutra richiede che il consumo costante di combustibili fossili raggiunga il picco già nel breve termine. L’UE promuoverà sistematicamente un passaggio globale verso sistemi energetici privi di combustibili fossili costanti ben prima 2050″, si legge.

Tuttavia, non si tratta di un accordo definitivo: alcuni Paesi spingono per un linguaggio più forte, che parli di “phase out” (eliminazione), altri invece, frenano mostrando di preferire la formula “phase down” (riduzione).

Quella contro i combustibili fossili è una battaglia che procede lentamente dalla COP26 di Glasgow, quando è stato raggiunto l’accordo di ridurre gradualmente l’estrazione di carbone, il più inquinante tra i combustibili fossili. Un anno dopo, alla COP27 di Sharm el-Sheikh, l’India ha proposto di estendere il phase out a tutti i combustibili fossili, ottenendo il sostegno di oltre 80 governi, compresi i Paesi dell’UE, ma non quello dell’Arabia Saudita e di altri paesi ricchi di petrolio e gas.

L’articolo L’obiettivo dell’UE per COP28 di Dubai: il “phase down” di tutti i combustibili fossili proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo