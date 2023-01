Lobo debilitado é resgatado pelos bombeiros de Tambaú, mas morre antes de receber tratamento

Animal ficou escondido em um porão na Fazenda São Caetano. Segundo corporação, ele estava machucado e cheio de sarna. Lobo debilitado morre depois de ser resgato pelo Corpo de Bombeiros em Tambaú

Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil de Tambaú (SP), resgatou um lobo na Fazenda São Caetano, na noite do sábado (28). Apesar do resgate, o animal, que estava debilitado, morreu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a corporação, o animal silvestre apareceu na fazenda e ficou escondido em um porão. Ele estava com uma pata machucada e com sarna.

O lobo iria ser levado pela Polícia Ambiental de São João da Boa Vista para tratamento, mas como estava muito debilitado, acabou morrendo.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Ufficio Stampa