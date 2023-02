Lobo-guará é resgatado ferido às margens de rodovia entre Altinópolis e Cajuru, SP

Casal que passava pelo trecho acionou Corpo de Bombeiros e ajudou no resgate. Animal foi levado para o Bosque de Ribeirão Preto (SP). Lobo-guará machucado tenta beber água na beira de rodovia entre Antinópolis e Cajuru

Alberto Fusca

Um lobo-guará machucado foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros às margens do quilômetro 325 da Rodovia Joaquim Ferreira (SP-338) entre Altinópolis (SP) e Cajuru (SP) no domingo (26).

A equipe foi acionada por um casal que passava pelo trecho. O motorista, Alberto Fusca, foi quem ligou para os bombeiros.

“Tem um lobo-guará muito doente, ele está na beira da estrada aqui, tentando tomar água, mas ele está muito doente. (…) Se ele tentar atravessar vai morrer”, lembra o motorista.

Após a ligação, o animal entrou na mata que fica às margens da rodovia, e o casal esperou pela equipe para ajudar no resgate.

Com a chegada dos bombeiros, Fusca informou à equipe que o animal não poderia ter ido longe por conta dos ferimentos. Os bombeiros encontraram o animal deitado no meio da mata.

Uma gaiola foi usada para fazer a captura. O lobo-guará foi levado para o Bosque de Ribeirão Preto (SP).

Bombeiros usam gaiola para resgatar lobo-guará machucado em mata às margens de rodovia entre Altinópolis e Cajuru

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

U

Ufficio Stampa