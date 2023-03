Locais de prova para o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas estão disponíveis para consulta

Informação está disponível na área do candidato, no site da banca responsável pelo concurso. Provas estão marcadas para 2 de abril. Inscritos podem consultar o local de prova pelo site da Vunesp

Bruna Lima/IVM

Quem se inscreveu para o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) já podem acessar o local onde vai fazer as provas. As informações estão no site da Fundação Vunesp, banca responsável pelo concurso. As provas estão marcadas para o dia 2 de abril e acontecem em Palmas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Para consultar os locais, os interessados devem acessar o site da Vunesp e procurar por “Prefeitura de Palmas/TO – Guarda Metropolitana”, na aba de “Concursos em andamento”. Ao clicar neste link, basta inserir os dados na área do inscrito para consultar os locais de prova.

De acordo com dados da Fundação Vunesp, foram mais de 15 mil inscrições no concurso. O estado do Tocantins liderou com o maior número, totalizando 13.794 inscritos.

LEIA TAMBÉM

Inscrições para o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas começam nesta segunda-feira (19)

Inscritos no concurso da GMP que tiveram isenção de taxa indeferida podem recorrer até esta quinta-feira (26)

O concurso da Guarda Metropolitana oferece 100 vagas, sendo 50 para entrada imediata e outras 50 para formação de cadastro de reserva. A escolaridade exigida é ensino médio. O salário inicial é de R$ 3.440,00, além de gratificação de atividade perigosa.

Das vagas ofertadas, 20% são destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos no ato da inscrição, e 5% para pessoas com deficiência.

Os candidatos que não tiverem o nome inserido no edital de convocação para a prova objetiva podem entrar em contato com a banca do certame.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata