Localizada no quintal de vizinho do suspeito, Polícia Civil recupera bicicleta furtada em Ouro Verde

A Polícia Civil localizou e recuperou, nesta quarta-feira (1°), uma bicicleta que havia sido furtada na noite da última terça-feira (28), em Ouro Verde (SP). O objeto estava escondido em uma residência no bairro Jardim Primavera.

Conforme os policiais, as investigações tiveram início após a vítima comunicar o furto.

A corporação recebeu a informação de que um morador do bairro Jardim Primavera havia encontrado uma bicicleta escondida no quintal de sua casa. O proprietário da residência relatou que acredita que alguém tenha deixado o objeto em seu quintal, devido ao morador ter passado a noite fora e a casa ficado sem ninguém.

A bicicleta foi apreendida e apresentada para a vítima, que a reconheceu de imediato. Os policiais identificaram o suspeito de ser o autor do crime, um homem de 23 anos, que mora próximo da residência onde a bicicleta foi localizada.

O suspeito será ouvido formalmente e poderá ser indiciado por crime de furto.

A Polícia Civil recomenda aos proprietários de bicicletas para que tenham sempre disponível a numeração de identificação do quadro das bicicletas e fotos das mesmas, para que em um eventual caso de furto ou roubo, as informações auxiliem nas investigações.

Vittorio Ferla