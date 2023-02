localizado-corpo-de-homem-que-desapareceu-no-rio-das-antas,-em-nova-roma-do-sul

Antônio Carlos da Silva Filho, de 30 anos, sumiu há cinco dias após cair na água durante passeio na região com amigos. Imagens mostram buscas dos bombeiros por Antônio Carlos da Silva Filho.

O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde de quinta-feira (16), o corpo de um homem que desapareceu há cinco dias após cair no Rio das Antas, em Nova Roma do Sul, na Serra. Ele foi identificado pelos bombeiros como Antônio Carlos da Silva Filho, de 30 anos.

De acordo com a corporação, o corpo dele estava distante cerca de quatro quilômetros do local do desaparecimento, um ponto conhecido como “Cachoeirão”.

Silva era natural do Maranhão e passeava na região com os amigos quando caiu no rio e desapareceu. Isso aconteceu no último domingo (12).

