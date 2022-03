Lodovico Berra Affinità e differenze metodologiche tra psicoanalisi e Daseinsanalyse

Il “pilastro” della psicoanalisi Alla ricerca di un metodo più duraturo ed efficace di quello che offrivano le tecniche oscuranti e suggestive, come ad esempio l’ipnosi, Freud (1975, pp. 99ss) approdò infine alla psicoanalisi, una tecnica chiarificatrice: a partire dal mito di Edipo elaborò la teoria decisiva per la psicopatologia secondo cui le verità nascoste, come ciò che è

stato spostato e rimosso, possono ripercuotersi in maniera negativa sulla psiche.

Quando queste sono portate alla luce attraverso l’indagine e l’azione terapeutica, si

giunge ad una liberazione e ad una via di guarigione (cfr. Wucherer, 2004/5).

Ma Freud (1975, pp. 239ss) sapeva anche che questa liberazione non sarebbe stata

raggiungibile senza paure e resistenze, e che pertanto giocava un ruolo estremamente

importante l’accompagnamento in una relazione terapeutica protettiva. Questa relazione

prendeva le mosse da un “senso” della sofferenza psichica che si tratta di scoprire. In

essa andava salvaguardato ciò che fino a quel momento era rimasto nascosto al

paziente e respinto quello che aveva portato alla malattia, o quello che aveva

costantemente ostacolato una libertà maggiore. Proprio questa libertà riconquistata

doveva in ultima analisi essere messa in pratica.

Affinità e differenze metodologiche tra psicoanalisi e Daseinsanalyse

La Daseinsanalyse, al cui metodo io ricorro, rispetto a questo “pilastro” si considera

senz’altro seguace della psicoanalisi. Tuttavia si differenzia dalla psicoanalisi, la cui

concezione della realtà propria delle scienze naturali distingue nettamente il mondo

esterno neutro, oggettivo, e l’osservatore soggettivo, razionale e calcolatore, per il

fatto che nella Daseinsanalyse le «circostanze che appaiono significative… da una

parte, e l’esistenza dell’uomo dall’altra, formano un’unità indivisibile…» (Boss, 1989,

DA 6, 153). Questo comporta una rinuncia al “ruolo” dell’osservatore imparziale e

quindi a una divisione soggetto-oggetto. Nella terapia, ciò si traduce in una rinuncia al

concetto di “transfert” e “controtransfert”, in favore dell’attenzione rivolta al nostro

comune essere-con (Mitsein).

Binswanger e Boss, che in qualità di medici si interessarono – ciascuno a suo modo –

all’“analitica dell’Esserci” (Daseinsanalitik) di Heidegger e da qui svilupparono la loro

psicoterapia, la Daseinsanalyse, inizialmente da seguaci di Freud dedicarono la loro

attenzione anche alla psicoanalisi, ma trovarono la sua impostazione teoretica

inadatta ad una comprensione sufficiente e ad una terapia dei loro pazienti.

Contrariamente alle spiegazioni causal-genetiche della psicoanalisi, nella

Daseinsanalyse si tratta semplicemente di indagare il senso e il significato dei

fenomeni osservati. Per questa ragione i sintomi, le idee, i sogni e i comportamenti

vengono considerati e interpretati in maniera totalmente diversa rispetto alla

psicoanalisi.

Mentre la concezione della realtà tipica delle scienze naturali, oggi largamente diffusa,

anche nella psicoanalisi, fa leva soltanto su ciò che è dimostrabile da tutti e in

qualsiasi momento, e quindi richiede una concordanza di varie opinioni “oggettive”,

la Daseinsanalyse prende in considerazione altre realtà: il mondo dei sogni, le psicosi,

ad esempio: ciascuna possiede infatti la propria realtà. Quello che può venire alla luce

attraverso la loro comprensione, e dunque essere disvelato, aperto, “vero” nel suo

senso originario, è qualcosa di più di una corretta concordanza ai sensi della

Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD). Nella Daseinsanalyse l’uomo e le

cose non vengono “presi di mira” e trasformati in oggetto dell’osservazione, cioè

oggettivati, bensì accolti sin da subito nelle loro possibilità più proprie. Questo mi

sembra rappresenti un approccio più rispettoso nei confronti dell’uomo e delle cose.

Se ad esempio ci viene in mente un’idea, o se la notte passata abbiamo sognato, da

dove sono venuti l’idea e i sogni? Se al contrario un analizzando si lamenta di non

avere idee e di non fare sogni, deve forse cercarli e crearli? Oppure può

semplicemente lasciarli arrivare, a condizione che si apra alle cose e agli esseri umani

affinché possano venire alla mente?

Il fondamento della Daseinsanalyse

Il fondamento della Daseinsanalyse è l’analitica dell’Esserci (Daseinsanalytik) di M.

Heidegger, che considera l’Esserci (Dasein) nella sua apertura nei confronti di tutto

ciò che incontra. «All’Esserci appartiene essenzialmente l’essere in un mondo» (cit. da

Herrmann, 2011, p. 15). La realtà della Daseinsanalyse non viene stabilita a piacere

secondo “discrezionalità” e convenzioni umane, ma a partire dalle cose stesse e dal

loro agire, cioè fenomenologicamente.

La Daseinsanalyse è: 1) un modo di considerare le cose, 2) un procedimento

terapeutico. Come tale dunque è sia un indagare che un agire. Alla base di entrambi,

cioè del ricercare, dell’indagare, così come di ogni agire, vi è però una teoria. Che cosa

vuol dire questo per quanto riguarda la Daseinsanalyse? Una “teoria” è una visione del

mondo e dell’uomo e accompagna ogni corrente culturale. Le nostre scienze naturali,

la tecnica, la psicologia e la sociologia, con tutte le loro conquiste e i loro lati oscuri,

si basano su una “concezione del mondo” cognitiva, in base alla quale la realtà –

come abbiamo detto – viene afferrata in modo “oggettivo”, ad esempio attraverso

misurazioni e calcoli. A questa realtà vengono poi conferite delle interpretazioni

soggettive. Si approda così ad una divisione tra esaminante ed esaminato, tra soggetto

e oggetto.