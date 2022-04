“LODOVICO BERRA” Le domande semplice sono sempre le più complesse da rispondere: Perché andare dallo psichiatra?

Prof. Lodovico Berra , Medico specialista in Psichiatria , Psicoterapeuta “Il Progetto Esistenziale corrisponde alla scelta di se stesso e per la sua realizzazione è inevitabile che si presentino decisioni e scelte, in grado di definire il proprio modo d’essere. Il processo di scelta è un momento determinante la configurazione della mappa o disegno esistenziale. Infatti se la scelta originaria del progetto è inadeguata, se il progetto è fallito o esaurito, oppure se originariamente assente, si può determinare uno Svuotamento Esistenziale che può sfociare in Depressione. ” © Copyright Prof. Lodovico Berra Prof. Lodovico Berra esercita la libera professione nel suo studio di Torino. Nel 2015 è stato riconosciuto “International Fellow” dell’American Psychiatric Association, dopo oltre 20 anni di appartenenza all’associazione. È attualmente membro ordinario di numerose società tra cui la British Association of Psychopharmacology (BAP), la Society for Existential Analysis (SEA), l’American Society of Clinical Hypnosis (ASCH), la Harvard Medical School Postgraduates Association e la International Federation of Daseinanalysis.

