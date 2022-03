Lodovico Berra Psicologo Torino Recensioni Opinioni

Nel metodo della Daseinsanalyse, vale a dire nella fenomenologia, questa divisione non ha

luogo.

Qui non si viene a creare una relazione oggettivante e categorizzante, ma di

scambio e di accoglienza: si tratta infatti di indagare tutto ciò che si mostra da sé,

ovvero l’essenza delle cose, ivi compreso il comportamento umano. Questo tipo di

indagine, questo poter-apprendere, ha bisogno di tempo e implica un soffermarsi

presso le cose affinché possano disvelarsi. Da questo punto di vista la fenomenologia

mantiene quindi il termine “teoria” nel suo significato originario, che comprende

l’“orao”, cioè il soffermarsi attento presso ciò che si osserva, ovvero il “thea”, così

come lo conosciamo dalla parola “teatro” o “teologia” (cfr. Heidegger, GA, vol. 7,

2000, p. 46s). Questo modo fenomenologico di considerare le cose (che non rappresenta quindi

“una nuova teoria”) si sviluppò nel pensiero occidentale già nella Grecia antica e poi

cadde in oblio, ma è presente anche in altre culture (ad esempio nell’Estremo

Oriente). Esso interroga l’essere di ogni ente e il suo senso; in altre parole, qui il

domandare si concentra sul fatto che in generale qualcosa è e in che modo questo ci

riguarda. Per noi questo tipo di indagine è insolito, abituati come siamo a ricercare

continuamente i retroscena di ogni cosa, anziché accogliere la cosa stessa per come si

manifesta. È stato anzitutto necessario riscoprirlo, come ha fatto con particolare

scrupolosità il filosofo tedesco Martin Heidegger sulla scia del suo maestro Edmund

Husserl. Questo pensiero riportato da Heidegger sui suoi “sentieri” ha ispirato vari

indirizzi di studi, in particolare la concezione delle scienze promossa dall’uomo.

Come detto in precedenza, il modo di pensare e il metodo della Daseinsanalyse è

dato dalla fenomenologia. Esaminiamo anche in questo caso l’origine e il significato

greco del termine:

– “phainomenon”: ciò che si manifesta da sé, ciò che si rende visibile da se stesso,

– “logos”: ciò che viene alla parola, ciò che diventa noto,

da cui “fenomenologia”.

Tuttavia, ciò che in medicina viene spesso definito come (pura) “fenomenologia”,

vale a dire le manifestazioni esterne di una malattia, come ad esempio la febbre, le

eruzioni cutanee, ecc., dà – in senso strettamente fenomenologico – soltanto notizia

di un fenomeno intrinseco, ovvero l’essere-malato. D’altro canto, la “pura apparenza”,

che – come sappiamo – inganna, indica in definitiva una variante privativa del

manifestar-si: in altre parole, ciò che non si mostra da sé, ciò che avviene “per finta”,

una simulazione o un’illusione.

La fenomenologia intende lasciar parlare le diverse nature che l’uomo incontra, lasciar

esprimere le loro stesse essenze. Affinché queste possano diventare visibili, l’uomo

deve mettersi a loro disposizione, essere al loro servizio in quanto “luogo di

manifestazione”. Gli antichi greci chiamavano questa “visibilità” aletheia, ovvero dis-

velamento, verità, in contrapposizione a lethe, nascondimento. Rapportarsi in questo

modo alle cose è senza dubbio più emozionante, poiché non vengono fermate,

fissate e definite, ed anche più appassionante.

Heidegger (GA vol. 8, 2002, pp. 43ss) porta come esempio a questo proposito un

albero fiorente che noi possiamo senz’altro rappresentarci e classificare secondo

