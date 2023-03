Loja de Américo Brasiliense é invadida por ‘gangue da marcha-ré’

Criminosos usaram carro para quebrar porta de aço do estabelecimento na madrugada deste domingo (5). Ninguém foi preso. Loja foi invadida por assaltantes em Américo Brasiliense

Uma loja no Cemtro de Américo Brasiliense (SP) foi invadida, na madrugada deste domingo (5), por criminosos da ‘gangue da marcha-ré’. Um carro foi usado para quebrar a porta de aço do estabelecimento. Ninguém foi preso.

A invasão aconteceu por volta das 4h. A Polícia Militar e a perícia foram ao local. Ainda não há informações sobre o que foi levado da loja.

A assessoria de imprensa do estabelecimento comercial não se manifestou até a última atualização da reportagem.

