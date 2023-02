Loja especializada em material de construção e decoração oferta vagas de emprego em Aracaju; saiba como concorrer

Todas as oportunidades são estendidas a pessoas com deficiência. Carteira de trabalho

Vagas de emprego em diversas áreas estão abertas no Home Center Ferreira Costa, localizado em Aracaju. Todas as oportunidades podem ser estendidas a pessoas com deficiência.

As vagas são para técnico de segurança, jovem aprendiz, auxiliar de prevenção, supervisor de atendimento, apoio de caixa, patinador, auxiliar de trade marketing, auxiliar de depósito, supervisor de depósito, auxiliar administrativo, vendedor e atendente.

Os interessados devem se candidatar às vagas pelo site.

