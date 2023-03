Chuva começou a cair durante a madrugada e se estendeu por várias horas. Ao menos três rios transbordaram. Lojas e casas ficam inundadas após forte chuva em Campo Novo, RO

Ruas e estradas de Campo Novo de Rondônia (RO) ficaram inundadas após um forte temporal atingir o município nesta terça-feira (7).

A chuva começou a cair na cidade durante a madrugada e se estendeu por várias horas. Moradores contaram que a água subiu rápido e ao menos três rios transbordaram.

Imagens feitas por moradores mostram uma estrada totalmente encoberta pela água. Em outro vídeo é possível ver que uma casa da zona rural ficou quase submersa.

A Rede Amazônica apurou que até comércios foram atingidos pela enxurrada e alguns lojistas tiveram prejuízos, pois as mercadorias foram destruídas.

Estrada ficou alagada após fortes chuvas em Campo Novo

Reprodução/Rede Amazônica

Com as estradas alagadas, o município de Campo Novo cancelou as aulas nesta terça-feira. Isso porque os ônibus não conseguiram acessar as linhas rurais.

O prefeito Alexandre Dias informou que disponibilizou quadras para receber as famílias desabrigadas.

“Colocamos todos os caminhões da prefeitura à disposição para retiradas de móveis. Já disponibilizamos as quadras para que esses objetos sejam levados para lá. Primeiramente é socorrer a população. Tivemos a informação que a água baixou bastante”, comentou.

Rio transbordou e inundou casa na zona rural

Reprodução/Rede Amazônica

Vittorio Ferla