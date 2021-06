Loki non tornerà in Thor: Love and Thunder

Mentre debutta la sua serie da solista su Disney+, Tom Hiddleston conferma che, almeno per ora, non lo vedremo più sul grande schermo a fianco di Chris Hemsworth. Si tratta di un capitolo davvero chiuso o di un nuovo inganno?

Oggi, 9 giugno, è il grande giorno: su Disney+ debutta la nuova serie Marvel Loki, dedicata appunto al dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston. Il personaggio, come ricordato dallo stesso attore, è molto amato dagli spettatori, nonostante nei precedenti titoli che lo vedevano protagonista non si sia comportato sempre in modo egregio (redenzione finale a parte). È soprattutto nel rapporto con il fratellastro Thor, sullo schermo Chris Hemsworth, che Loki dà il meglio di sé. Purtroppo, però, in queste ore è stato confermato che, almeno per il momento, non vedremo più riunita questa coppia.

A partire dal primo Thor del 2011, Hiddleston e Hemsworth sono comparsi fianco a fianco (pr un totale di sei film), ma la loro reunion non avverrà in Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo delle avventure dedicate al dio del tuono pronto per il 2022. A ribadirlo è lo stesso Hiddleston: “Abbiamo sempre considerato i film di Thor come una saga famigliare, ma la contrapposizione tra lui e Loki, la loro dualità e il loro antagonismo è una specie di capitolo che per ora dovrebbe rimanere chiuso”, ha dichiarato l’attore a margine della promozione della sua serie da solista. “Abbiamo esplorato tutto ciò che potevamo per quanto riguarda questi due fratelli”.

Ovviamente, come sempre nel Marvel Cinematic Universe, mai dire mai e chissà che Loki non possa comparire in altri contesti. La scelta è sensata: la versione di Loki che ha sempre interagito con Thor è quella morta per mano di Thanos in Avengers: Endgame, quindi la sua storyline è giunta a compimento. Il personaggio che vediamo nella produzione Disney+, invece, è una sua variante temporale riuscita a fuggire nel 2012 (dopo gli eventi del primo Avengers) grazie al Tesseract. Chissà se gli episodi faranno combaciare le due versioni. Nel frattempo, prepariamoci a un Love and Thunder senza Loki.