L’olio di cocco non fa così bene come dicono: tutta la verità

È stato considerato l’olio portatore di benefici per eccellenza, ma recenti studi hanno dimostrato che l’olio di cocco non fa così bene come dicono

L’olio di cocco non fa così bene come si crede: i dettagli

Un elisir di benessere, capace di portare vantaggi al corpo, ai capelli e a anche alla salute, l’olio di cocco dai mille utilizzi, può essere anche usato per cucinare.

Anche noi, in un recente articolo abbiamo parlato di tutti i benefici che porta l’olio di cocco . Una bomba idratante per pelli secche, nutriente per i capelli, capace di struccare e lenire la pelle.

Da sempre è stato elogiato e privilegiato. Ed ora? È stato sfatato un mito?

In realtà studi recenti hanno dimostrato che l’olio di cocco non solo, non è così efficace come credono, ma può essere anche dannoso per la salute per alcuni tipi di pelle.

Scopriamo insieme perché questo olio non fa così bene come dicono.

È vero che l’olio di cocco non fa bene? Dipende dal tipo di pelle

Diciamocelo, l’olio di cocco è stato tanto idolatrato. Ma dagli ultimi studi, sembra che il suo potere sta scemando.

In realtà nessuno mette in dubbio le sue proprietà idratanti su pelli normali, ma i suoi benefici non sono universali come si credeva.

È stato provato che l’olio di cocco sia portatore di impurità della pelle, quindi non è consigliato per chi è soggetto ad acne e a pelle grassa. Quindi. il suo utilizzo potrebbe peggiore la situazione di chi soffre di brufoli e punti neri.

L’olio di cocco non è idoneo per tutti i capelli

L’olio di cocco è stato considerato capace di rendere i capelli meno sfibrati, lucenti e forti, quindi spesso consigliato per fare gli impacchi.

Tuttavia, il suo potere non arriva a tutti i tipi di capelli. Applicato su chiome ricce e mosse, sembra avere l’effetto opposto, perché l‘accumulo di proteine rende i capelli più tetri e scuri.

Quindi questo olio è raccomandato esclusivamente per chi ha capelli sottili, giù lisci o poco mossi.

Non è consigliato manco a livello alimentare

Fino a poco tempo fa, questo olio è stato considerato una colonna portante nel benessere alimentare, perché andava ad abbassare livelli di colesterolo.

In realtà, anche questo mito è stato sfatato, perché si è detto che è ricco di grassi saturi.