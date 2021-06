L’on. Mammì (M5S) insiste sulla nuova formazione per gli operatori socio sanitari.

“Nell’ultima audizione della Commissione sanità sono stati auditi i rappresentanti della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (FNOPI) e anche loro hanno sottolineato l’importanza di nuovi percorsi per la formazione degli operatori socio sanitari (O.S.S).

Lo avevamo già segnalato per l’emergenza dell’Assistenza domiciliare integrata che al momento è in panne perché le famiglie non riescono a trovare professionisti adeguatamente formati, specialmente per seguire minori con disabilità. Oggi abbiamo l’occasione di risolvere i problemi derivati dall’impostazione della legge 23, è la nostra ultima occasione per istituzionalizzare un valore preminente al servizio infermieristico, che in Lombardia conta su 60mila operatori, svilito invece dalle politiche degli ultimi anni”, così Gregorio Mammì (nella foto-copertina) consigliere regionale del M5S Lombardia.

Il consigliere regionale aggiunge: “I temi per rivalutare l’importanza di queste figure professionali sono tanti: dai contratti, alla programmazione, per finire con il ruolo che avranno nelle case della comunità progettate dal Piano di ripresa e resilienza. Ma la formazione degli Oss è senza dubbio tra le priorità vista la disponibilità delle organizzazioni infermieristiche che hanno sottolineato come la figura degli operatori socio sanitari sia nata come aiuto all’infermiere, dunque la loro formazione deve essere impostata in relazione alle professionalità con cui lavoreranno. Riuscire ad ampliare le specializzazioni degli Oss potrebbe aiutare a colmare i buchi di organico che si prospettano come stabili: oggi molti infermieri e Oss sono impegnati nelle vaccinazioni, ma domani saranno impegnati in altri servizi.



Abbiamo dato la disponibilità della Commissione a continuare la collaborazione con le associazioni di categoria, speriamo solo che la maggioranza sia collaborativa e fattiva, come auspicato dagli stessi rappresentanti degli operatori sanitari”.