L’ondata di calore che ha colpito il Canada è arrivata anche in Europa

L’estate 2021 è appena cominciata e in tutto il mondo si continuano a registrare nuovi record di temperatura, facendo aumentare le preoccupazioni globali rispetto agli effetti della crisi climatica. L’ondata di calore che ha investito il Canada negli ultimi giorni è arrivata in Europa e ha colpito il gruppo dei paesi nordici, cioè Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, portando i termometri fino ai 34 gradi in alcune zone molto vicine al circolo polare Artico.

In Finlandia il 2020 è stato l’anno più caldo nella storia del paese, ma il 2021 potrebbe esserlo ancora di più. Infatti, secondo quanto riportato l’Istituto meteorologico Finlandese, giugno ha superato tutti i record di temperature da quando sono incominciate le misurazioni meteorologiche nel 1844 e gli esperti si aspettano un ulteriore aumento nei prossimi mesi estivi. Anche in Svezia giugno è stato segnato da temperature particolarmente alte, posizionandosi come il terzo più caldo mai affrontato dal paese nordico.

In Lapponia invece, le autorità hanno registrato il picco di 33.6 gradi, segnando il secondo giorno più caldo del paese dal 1917, quando il termometro raggiunse i 34,7 gradi. Mentre in Norvegia le temperature hanno superato i 34 gradi a Saltdal, una contea vicina al circolo polare Artico, segnando, per ora, la temperatura più alta misurata quest’anno nel paese.

Lapland under extreme heat right now. 34.3°C at Banak, Norway 🇳🇴 This level of heat has never been observed above 70 degrees north in Europe before.

Scandinavia has been in the oven for a while. A very hot June followed by a hot start to July. Widely 10-15°C hotter than average. pic.twitter.com/dYLHOMrhLQ

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 5, 2021