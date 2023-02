londra:-rilevato-arsenico-nell’aria.-la-causa?-i-cittadini-che-bruciano-legna-di-scarto

La stazione di ricerca dell’Imperial College di Londra, che monitora la qualità dell’aria a sud della capitale, ha rilevato la presenza di particelle di arsenico nell’aria. In particolare, sottolinea la dottoressa Anja Tremper dell’Istituto, ne è stata individuata una quantità particolarmente anomala nel fine settimana del 22-23 gennaio, quando l’indice dell’inquinamento atmosferico ha raggiunto il valore più alto mai registrato nelle scale del Regno Unito.

A diffondere la notizia è il Guardian, che spiega come la preoccupazione dei ricercatori è dovuta al crescente numero di cittadini che bruciano legna di scarto dei cantieri edili per riscaldare le proprie abitazioni, inconsapevoli dei danni per la salute e per l’ambiente.

Photo by Annari Du Plessis on Pexels

Nonostante le raccomandazioni del governo, che ha anche diffuso una guida pratica su come alimentare stufe a legna e caminetti aperti, un sondaggio realizzato a cavallo tra il 2018 e il 2019 per il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali del Regno Unito, rivelava che circa il 9% delle persone brucia legna di scarto come pannelli di recinzione, pallet, vecchi mobili, porte e telai di legno recuperato dai cassonetti, nella propria casa.

Ma il problema è che il legno da costruzione viene trattato con conservanti a base di arsenico per proteggerlo da insetti e funghi. Una volta bruciato, l’arsenico diventa parte della cenere e del fumo.

Una criticità presente non unicamente a Londra, come raccontato dal dottor James Allan, secondo il quale anche nell’area dell’Università di Manchester dove lavora è stata riscontrata la presenza di arsenico nell’aria. Inoltre, alcuni ricercatori della città di Auckland, in Nuova Zelanda, hanno scoperto che molti neozelandesi sono soliti bruciare legna recuperata per strada.

La ragione principale che spinge le persone a bruciare legna di scarto sembra essere l’ignoranza: dal sondaggio citato precedentemente è emerso come molti cittadini non sapessero quale tipo di legna potesse essere bruciata, mentre altri non reputavano scorretto il proprio comportamento in quanto occasionale.

L’articolo Londra: rilevato arsenico nell’aria. La causa? I cittadini che bruciano legna di scarto proviene da The Map Report.

Vito Califano