Lontana dal tuo fidanzato? Ecco i trucchi per sentirvi più vicini e per alimentare l’amore in quarantena

La quarantena comincia ad essere dura… La lontananza da amici, parenti e le persone a cui vuoi bene, sta diventando insopportabile. Ti manca qualsiasi cosa: la birra con gli amici, la cena con le amiche, la passeggiata con la mamma, lo shopping con la sorella, il pomeriggio con la cugina, la domenica sera a casa della zia con tutti. Insomma, stare lontano dai propri cari è davvero dura…

E lo diventa ancora di più quando si è costretti a restare lontani dal proprio fidanzato. Vi amate, vi mancate, ma non vi potete vedere. Una tortura continua! Eppure, queste sono regole della quarantena e vanno rispettate. E allora come fare per potersi sentire più vicini? Per non rischiare di mettere in pericolo una quotidianità che sembra svanire? Come fare per far sentire la tua vicinanza al tuo ragazzo che vive in un altro comune? Ecco a voi qualche consiglio da poter utilizzare durante queste giornate, per alimentare l’amore e sentirvi un po’ più vicini…

Ecco i trucchi per sentirvi più vicini e per alimentare l’amore in quarantena

Preparate la cena (o un qualsiasi pasto) insieme – Sembra una stupidaggine ma in realtà non lo è. Siete in quarantena quindi preparate la cena e la mangiate l’uno lontano dall’altra. E se la preparaste insieme? Datevi appuntamento con tutti gli ingredienti pronti e cominciate una videochiamata in cui l’uno guarda l’altra. Scambiatevi consigli, mostrate come stanno venendo i vostri piatti e, alla fine, cenate insieme. Potete farlo anche nella preparazione di un dolce, di un pane fatto in casa, di un piatto di pasta o un rustico. La complicità in cucina può essere alimentata anche così.

Guardate un film insieme – Perché non cominciate a guardare una serie tv? Non è molto meglio commentare, restare in suspance, provare paura o curiosità, azzardare finali e fare spoiler insieme invece che tristemente da soli? Certo, non potrete stare seduti entrambi sul divano, ma sarà quasi come se lo fosse. In tempi di quarantena sarebbe perfetto Il trono di Spade o The Walking Death, pensateci!

Mandate un regalo a casa – Ci sono ancora tanti servizi di delivery che portano oggetti a casa anche in periodo di quarantena. Perché non sorprendere il tuo fidanzato ordinando un bel libro e facendolo recapitare a casa a sua insaputa? Lo distrarrà, gli darà un momento di svago durante la quarantena e potrai dimostrargli che è sempre nei tuoi pensieri, e poi magari potreste leggerlo insieme e commentarlo!

Fate un count down della quarantena- è il modo migliore per pensare positivo. Ad oggi non sappiamo ancora quanto tempo durerà, ma condividere i vostri stati d’animo (che un giorno sono più tristi e un altro più allegri) può contribuire ad alleggerire l’attesa, rendendola meno brutta pensando che, in fin dei conti, piano piano passerà… 9-8-7-6…

Parola d’ordine: PROGRAMMATE! – Che sia un viaggio, una casa insieme, prendere un cagnolino, andare a cena in quel posto che tanto desiderate, sposarvi, ma programmate! Fate progetti insieme, anche a distanza. Confrontatevi, scambiatevi idee sul futuro e sognate. Sarà il modo più bello per far passare questi giorni di quarantena e ripartire, più uniti di prima, verso il vostro domani!

