Loredana Bertè ammette l’errore più grande: “Non avrei dovuto farlo…”

Loredana Bertè ha confessato di aver commesso un grande errore nel corso della sua vita. Cosa ha rivelato? Le sue parole.

Loredana Bertè e Giordana Angi (Screenshot Instagram)

La celebre cantautrice ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere, in cui ha raccontato alcune vicende della sua vita privata. Strano ma vero, perchè Loredana non ama parlare molto della sua sfera personale.

La Bertè è una delle interpreti più note del panorama musicale italiano. Una vera e propria star di fama internazionale. La sua musica è apprezzata in tutto il Mondo.

Il suo look sempre stravagante, il suo timbro di voce inconfondibile la rendono un personaggio unico ed inimitabile. La sua inarrestabile carriera non ha confini: le sue canzoni continuano a mietere successi e a far ballare grandi e piccini.

Nonostante la sua età, Loredana è pronta a tornare a cantare dal vivo. La sua voglia di concerti non si arresta: a fine luglio partirà il “Figlia di…Summer tour” tanto atteso dai suoi fan.

La confessione di Loredana Bertè sul suo ex marito spiazza i fan

Si è raccontata a cuore aperto come mai aveva fatto prima: Loredana Bertè ha svelato, nel corso della sua intervista a Il Corriere, dettagli importanti della sua sfera privata. La celebre cantautrice ha ammesso di aver commesso qualche errore nella sua vita. Ma uno solo è stato il più grave di tutti.

La cantante ha confessato che il suo sbaglio più grande è stato lasciare la carriera per seguire il suo ex marito, con il quale è stata sposata dal 1989 al 1992. “Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così” – ha dichiarato la Bertè.

Loredana ha inoltre parlato del periodo più buio della sua vita, quando Mia Martini, sua sorella, è scomparsa. E’ stato il momento della sua carriera in cui ha pensato di mollare il mondo della musica. “Quando è venuta a mancare Mimì, nel 1995, mi sono chiusa in casa a fissare il soffitto, per due anni”.