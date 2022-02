Loredana e la crisi con Al Bano, lei conferma: “Colpa di Romina, l’ultima cosa che ha fatto è stato troppo. Non ce la faccio più”

Loredana Lecciso confessione choc sulla separazione con Al Bano: “Romina ha la coscienza sporca, ecco cosa mi ha fatto”. Loredana Lecciso qualche tempo fa ha parlato di quando ha deciso di lasciare Al Bano da Barbara D’urso lanciando una nuova frecciatina a Romina Power ” a lei dico di mettersi una mano sulla coscienza”. Vediamo cosa ha detto Loredana in questa intervista riproposta da poco. “In tanti mi chiedono come mai io abbia lasciato Al Bano ma le colpe appartengono a entrambi. Non ci sono colpe gravi o almeno io non ne sono a conoscenza.”

La D’Urso accenna a un altro uomo, ma Loredana non risponde e punta dritto verso Romina Power: “Tutti abbiamo accettato la riunione artistica di Romina e Al Bano. Per me era l’evoluzione di una cosa che era stata molto brutta. Tutto andava bene e poi si è oltrepassato il limite lavorativo, non è stato Al Bano, ma l’altra parte. Romina ha superato l’aspetto lavorativo. Lì sono stati lesi i miei sentimenti e la mia realtà”.

Barbarella le fa notare che il cantante ha escluso qualunque responsabilità di Romina, ma la Lecciso non demorde: “Ognuno vive, come dire, le proprie emozioni e sa che significato hanno. Se lui avesse dato peso al mio malessere, sarebbe intervenuto. Forse non l’ha capito”. Poi va in onda l’RVM della coppia a “Ballando con le Stelle” e al rientro l’ex compagna di Al Bano: “Ripescata? Nemmeno fosse un pesciolino. Se mi ha dato fastidio? Beh, tu che dici. Ma non solo come donna, come madre, come compagna. Ma che modo di fare è? E’ vero che non ho un bel carattere e me ne prendo le responsabilità, ma anche quello di Al Bano a volte non è così bello.

Voglio dire che eravamo in una fase molto delicata e che le colpe sono sempre a metà e mai di una sola persona. Comunque c’era una storia tra noi a cui non avevamo messo la parola fine, ma dopo quel ballo… quella esibizione era un po’ prematura. Non per me, ma per la famiglia. Avrei compreso un’esibizione canora, ma non di ballo. Al Bano Poteva aspettare qualche settimana e io l’avrei spiegato meglio ai ragazzi’. Non è un’accusa verso nessuno, non voglio essere cattiva, ma poteva aspettare. Io alcune sue cose le comprendo. Ho imparato che è meglio comprendere che accusare, ma quelle cose mi hanno ferito”.

“Lui deve capire che in me non ha una nemica. Se ha ritrovato una serenità sentimentale mi sta bene, sono contenta per lui. Certo stride con quello che mi diceva fino a 20 giorni fa. Al Bano è una persona molto sincera, ha sempre detto di vedere Romina come una sorella e allora avrebbe dovuto arginarla. Dirle ‘stai nei tuoi confini’, è stata una sorella un po’ invadente. Ciò non toglie che io sia contenta se ha trovato una nuova felicità sentimentale. Io so tutto di lui, veramente tutto e lui sa tutto di me, veramente tutto. Lo sa. E oggi sottolineo ‘Caro Al Bano come puoi pretendere che non si parli di voi nelle trasmissioni?’

Ha centomila persone da mantenere, una struttura da mantenere, centomila cose. Io dico solo che modalità e tempistiche sono premature e che i figli adolescenti vanno tutelati. È un padre fantastico e deve sapere che certe presenze vanno arginate. Lui è stato sempre un gran direttore d’orchestra, lo sia anche ora. Io voglio solo il bene per Al Bano e non ostacolo la sua felicità, ma voglio assicurare serenità ai miei figli. È legittimo. Noi tre dovremmo prendere esempio dalla maturità di Bido e Jasmine. Ripeto voglio bene ad Al Bano, voglio la sua tranquillità e serenità in questo momento così delicato”.

È un fiume in piena: “Mi fanno sorridere i post di Romina, mi sembra surreale, si vuole costruire una realtà che non esiste. Quando mi dicono che vengo qui e parlo-non parlo è per salvaguardare certi equilibri familiari. Non ho capito il post di Romina sulle trasmissione di gossip, in qualità di cosa lo scriveva? Al Bano è capace di intendere e volere, mi dicono che sappia parlare per se stesso, che non abbia bisogno di assistenti per esprimersi.

Tutto si può fare ma con garbo e rispetto. Non con prepotenza. Quando l’ho fatto io ho pagato lo scotto e lo pago ancora. Nessuno si può nascondere sotto l’ombrello dell’arte perché un conto sono i personaggi, un conto le persone. I miei figli mi hanno chiesto: ‘perché non ci sei tu a ballare con lui?’ Sono pronta a ricominciare un rapporto non affettivo con lui. Quello è finito, pace, amen, facciamocene una ragione. Auspico serenità e un rapporto di pace per i figli”.

Va in onda un filmato delle durissime accuse di Romina Power ad Al Bano ai tempi della separazione ed è la stura all’attacco di una Lecciso finalmente vera: “Ecco, vedi queste immagini? Io quel periodo l’ho vissuto. Ho vissuto le accuse di Romina ad Al Bano e ora mi viene da ridere a vederlo difendere. Stride, sarò cattiva ma da accusatrice diventa difensore d’ufficio? A casa mia 2+2 fa 4, qualcosa non torna. Mi fa piacere che Romina sia rinsavita, ma so quanto è stato male, era un uomo distrutto.

Troppe cause giudiziarie e litigi, non era la Lecciso all’epoca, era Romina che sparlava del marito e adesso lei si lamenta. Al Bano fu aggredito, non se l’aspettava proprio. Cercava di fermarla, come dire, e io lo difendo. Le ex mogli dovrebbero fare un passo indietro e ridimensionarsi, Romina se n’è andata e lo ha lasciato con gli psicofarmaci! E dai! Di che stiamo a parlare?! Adesso è troppo semplice, troppo facile, mettiamoci una mano sulla coscienza. Allora anche io posso lasciarlo e tornare dopo 15 anni e vedere se posso riprendermelo. Cara Romina, mettiti una mano sulla coscienza, mettitela pure tu!”.

