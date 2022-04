Loredana lancia la Bomba: “Ho lasciato Albano. Romina ha superato i limiti. Lui è stato ingenuo ma mi ha ferito”

Loredana Lecciso ha dopo tempo svelato la verità sulla rottura con il compagno Albano e il ruolo che ha avuto Romina Power nella vicenza. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, Loredana Lecciso torna a parlare di questo strano triangolo che ha minato la sua felicità.

Loredana Lecciso contro Romina Power

Per un lungo periodo Loredana e Albano sono stati divisi. Lei lo ha lasciato e si è rifugiata dal fratello portando con se anche i figli e non tornando neanche per le feste natalizie. Puntuale come sa essere soltanto un professionista, Alfonso Signorini è piombato sulla notizia come un falco, dando spazio e voce a quella Loredana Lecciso che gli italiani stanno cominciando a vedere come un inappropriato terzo incomodo.

Il problema, che gli italiani non sembrano aver ben chiaro, è che a essere “terzo incomodo” allo stato attuale delle cose è Romina Power. Il concetto emerge in maniera inequivocabile dalle parole di Loredana, che spiega di non aver mai avuto nulla in contrario a che Albano e la sua ex moglie tornassero a formare quella coppia d’oro che ancora oggi è in grado di riempire teatri di tutta Europa, dall’Austria alla Russia. Il problema è che a un certo punto Romina ha passato il limite e quel limite era l’unica cosa che non avrebbe dovuto essere superato.

Le foto ai mercatini di Natale

Al Bano dal suo canto aveva ribadito con estrema determinazione che la fine dell’unione con Loredana non era stata colpa di Romina, e che la Lecciso ha lasciato Cellino San Marco a causa di problemi pregressi, interni alla coppia e non esterni ad essa. Proprio su questo punto la Lecciso è estremamente amareggiata. Il periodo di Natale è stato uno dei più duri in assoluto per lei, che ha deciso di non tornare a Cellino San Marco e di rimanere da sola a Pavia, per riflettere sul futuro suo e della sua famiglia.

A causarle un enorme dolore sembra che siano state quelle foto di Albano e Romina in cui entrambi mostravano scherzosamente dei cuori di pan di zenzero su cui c’erano scritte frasi d’amore. Quello, per Loredana, era il limite. Al Bano non l’ha capito. Fa tenerezza il fatto che la Lecciso tenti ancora di giustificare Al Bano, colpevole solamente di troppa ingenuità (che però da un punto di vista più oggettivo sembra soltanto sano egoismo). Credo alla sua buona fede, probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina. Se avesse pensato che tutto ciò potesse ferirmi l’avrebbe arginata.

Insomma proprio da questo episodio sarebbe poi nata la famosa intervista che ha fatto infuriare Romina, nella quale Loredana ha affermato di non far più mettere becco a nessuno nella storia tra lei e Albano. Conoscendo i retroscena questo è stato un chiaro riferimento proprio alla Power e quindi non sconvolge il fatto che alla fine sia stata proprio Romina a lasciare Cellino per andare altrove. Una guerra che avrà mai una fine? staremo a vedere

