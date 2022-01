loredana-lecciso,-arriva-la-proposta-di-matrimonio-inaspettata.-la-show-girl-super-eccitata,-ecco-quando-si-terranno-le-nozze

Il 2022 per Loredana Lecciso comincia con una lieta notizia. La sua primogenita Brigida ha ricevuto la proposta di matrimonio. E’ successo in Kenya, dove era in vacanza con il fidanzato e un gruppo di amici. Il luogo scelto per la proposta è una tipica imbarcazione africana, di quelle che si utilizzano per le diverse escursioni in mezzo al mare. Il momento è stato ripreso dagli amici della ragazza e successivamente è stato pubblicato sui social. Lì non sono mancati i commenti della madre, della zia Raffaella e della sorella Jasmine, che hanno lasciato sotto il post dei cuoricini.

Brigida è la figlia nata dal matrimonio di Loredana Lecciso con Fabio Cazzato. I due sono stati insieme per poco tempo, precisamente dal 1993 al 1996. La ragazza si è ben presto adattata alla nuova famiglia di sua madre ed è molto legata alla più piccola sorellastra. Non solo, è anche molto amica delle figlie di Albano con Romina Power. E’ stata infatti testimone di nozze al matrimonio di Cristel Carrisi, mentre ha frequentato le scuole con Romina Carrisi. Oggi è alle sue di nozze che si deve dedicare, e chissà che non arriverà l’aiuto di questa grande famiglia allargata. ( continua dopo la foto)

Intanto, possiamo soltanto immaginare i sentimenti contrastanti che pervadono Loredana Lecciso. Sposare una figlia è sempre una soddisfazione. Per un genitore vuol dire saperla al sicuro, lontana dalle sofferenze amorose, padrona di una nuova casa. In un futuro vuol dire diventare nonna, e sarebbe la prima volta per la show girl. Dall’altro lato, però, vuole anche dire lasciare andare via l’amata figlia che si dedicherà più al nuovo nucleo familiare che alla sua mamma. E’ una separazione dolce amara a cui vanno incontro tutte le donne, prima o poi, e adesso è giunto il suo turno.

Per il momento, sicuramente Loredana Lecciso è in fermento per i preparativi del matrimonio. L’immagine di suo genero Yan che si inginocchia davanti a Brigida con una piccola scatola contenente una promessa d’amore di tale importanza deve averla mandata in visibilio. Sappiamo poi da fonti certe che lei è una madre molto ansiosa. La piccola Jasmine ne ha parlato molto dopo la sua partecipazione a The Voice Senior con Albano, in veste di coach e di giudice. Ha raccontato delle chiamate di sua mamma prima delle dirette, in cui voleva assicurarsi che tutto fosse perfetto.

Jasmine ha sempre affermato che Loredana Lecciso le metteva molta pressione e le trasmetteva la sua ansia. Non vogliamo neanche immaginare come si comporterà al matrimonio della sua primogenita. Del resto, la donna non ha potuto neanche occuparsi del suo stesso matrimonio con il vero amore della sua vita. La proposta, da parte di Albano Carrisi, non è mai arrivata. Il cantante ha affermato di non aver bisogno di un documento per passare la vecchiaia insieme a lei. In molti sono dubbiosi su questa scelta, anche perché c’è una Romina Power alla riscossa. Povera Loredana, tutti si sposano tranne lei.

