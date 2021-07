Loredana Lecciso choc, conferma tutto: “Ecco perché lascio Albano. Lui è furioso”. Cos’è successo davvero

Loredana Lecciso ha pubblicato una storia sulla sua pagina social che ha immediatamente scatenato la reazione dei suoi follower. La show girl ha iniziato la sua carriera televisiva come giornalista pubblicista ed è subito entrata nelle pagine del gossip italiano in seguito alla causa contro Fabrizio Corona. Il paparazzo dei Vip era stato accusato di averla minacciata con delle fotografie, che poi hanno rivelato essere non compromettenti.

E’ stato poi nei primi anni 2000 che la bella bionda ha fatto parlare tutti i telespettatori, quando è cominciata la sua relazione con Albano Carrisi. Il pubblico italiano era infatti molto legato al matrimonio che il cantante aveva avuto con Romina Power, terminato dopo la scomparsa della loro primogenita Ylenia. Così, Loredana Lecciso si è ritrovata a non essere vista di buon occhio sin dal primo momento e a combattere contro i pregiudizi delle persone.

Col tempo la coppia ha dimostrato di essere solida e affiatata al punto da dare vita a una nuova famiglia e a mettere al mondo due figli. I due non si sono sposati, ma ancora oggi si dicono felici della loro vita insieme e innamoratissimi. Da quel momento, Loredana Lecciso è diventata un volto della televisione italiana. Ospite in vari salotti televisivi, da Striscia la Notizia a Domenica In e Buona Domenica, ha anche prodotto un singolo nel 2005 di discreto successo: Si vive una volta sola, tradotto anche nella versione spagnola.

Successivamente, ha presentato la sua personale rivisitazione di Se mi lasci non vale. Oggi si dice che sia tra i personaggi più corteggiati da Alfonso Signorini per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip e a quanto pare stavolta la Lecciso potrebbe proprio dire di si. “Mi è piaciuto molto il Grande Fratello Vip”, ha detto la Lecciso. “E’ un esperimento sociale, e tanti personaggi riescono a farsi conoscere, facendo breccia nel pubblico”. Parole di elogio, che a questo punto potrebbero lasciare spiragli.

Tuttavia, quando si arriva al punto Loredana è più cauta: “Se dovessero chiamarmi? Non lo so, Ma mai dire mai”. Insomma non proprio una conferma ma quasi. A quanto pare la Lecciso lascerà davvero Albano per molti mesi ma la cosa non la preoccupa. Più preoccupato invece il compagno. Proprio durante un reality, l’Isola dei famosi, Albano venne lasciato in diretta e la cosa preoccupa il cantante. Insomma un distacco così lungo ( pare che la prossima edizione del Grande Fratello sarà anche più lunga della precedente) ha messo in allerta Albano.

Intanto, lei si dedica alla sua vita a Cellino San Marco. Loredana Lecciso oggi trascorre molto tempo nella tenuta che condivide con il suo compagno Albano, ed è alle prese con lo sport e una sana alimentazione per recuperare i chili presi durante le mangiate fatte in pandemia. Sempre presente sui social per i suoi follower, condivide con loro scatti della sua quotidianità. Sono molti i commenti positivi, ma l’ultima fotografia non è piaciuta a tutti. La donna si è mostrata alla guida della propria auto, una Fiat 500 L. Ma è stato impossibile non notare l’assenza di un dettaglio importantissimo, una regola che in troppi non seguono.

Loredana Lecciso era in macchina senza la cintura di sicurezza. Inaccettabile per i personaggi dello spettacolo, che con la notorietà devono assumersi anche delle responsabilità. Sono loro esempi cui la società si riferisce, E così le tante persone che la seguono potrebbero seguire questo suo comportamento poco corretto. Quando si è la compagna di Albano e si è spesso e volentieri sulle copertine delle riviste di gossip, diventa chiaro che la mancanza di una cintura nell’autoveicolo rappresenta motivo di critiche e giudizi. Chissà se la show girl imparerà la lezione.

