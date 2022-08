Loredana Lecciso confessa il suo dramma: “Ecco perché sono sparita. Ora torno al mio vecchio lavoro”

Loredana Lecciso ha deciso di dare una svolta alla sua vita. I più attenti avranno notato che da tempo ormai è lontana dai riflettori. L’abbiamo vista cimentarsi nel ballo con la sorella gemella Raffaella in moltissimi programmi, da striscia la notizia al salotto di Barbaro D’urso. Ma questo sembra essere il passato. Le sue apparizioni in tv sono sempre meno frequenti e si riducono per lo più ad interventi nel ruolo di opinionista. A 50 anni ha deciso di cambiare totalmente vita.

Stando alle indiscrezioni, Loredana Lecciso avrebbe anche rifiutato la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. Sarebbe stata un’ottima occasione per tornare in gioco e per farsi conoscere ancora dí più. Ma la show girl pugliese ha deciso di allontanarsi quasi totalmente dai riflettori. “È successo all’improvviso e non so dire il perchè”, ha dichiarato. Inoltre, ha aggiunto che nel momento in cui ha maturato questa decisione, era ancora molto richiesta dagli autori dei vari programmi televisivi.

“Ho disdetto molte cose, onorando solo quelle indispensabili ed ho chiuso con la tv per un po’ “. Loredana Lecciso ha insomma deciso di fare la mamma a tempo pieno e di viversi di più la vita familiare. C’è anche da dire però che i suoi figli attualmente non vivono con lei. La prima figlia Brigitta, avuta con il suo primo matrimonio con Fabio Cazzato vive ormai in Africa, vicino Mombasa, per amore del suo compagno. I figli avuto con Al Bano invece, si sono trasferiti a Milano per studiare all’università. Jasmine infatti, oltre alla musica e allo spettacolo si dedica anche allo studio in comunicazione allo IULM. Al bano junior invece studia economica e management alla Cattolica.

Loredana Lecciso ha come unico obiettivo quello di tornare a lavorare come giornalista. Nel 2001 era stata radiata dall’ordine dei giornalisti per le sue apparizioni televisive ritenute eccessive e sopra le righe. Adesso però è stata reintegrata ed è quindi pronta a rimettersi in gioco in un ambito professione diverso da quello dello spettacolo. Infatti, prima di raggiungere la fama televisiva grazie anche ad Al Bano, la Lecciso lavorava come giornalista per un tv locale pugliese. Ed è proprio così che la coppia si è conosciuta: grazie ad un’intervista giornalistica.

Loredana Lecciso quindi non vuole smettere di lavorare. Ha solo cambiato priorità ed obiettivi e spera di tornare ad essere una giornalista. Niente più sfarzi o stile di vita tipico dei personaggi noti. È ormai diventata una donna molto più discreta che cerca di fuggire dal gossip e dagli eccessi che hanno caratterizzato la sua carriera e la sua vita. Il suo cambio di prospettiva la porterà sicuramente ad una maggiore serenità. Noi le auguriamo che questa nuova vita la renda più felice che mai. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Loredana Lecciso confessa il suo dramma: “Ecco perché sono sparita. Ora torno al mio vecchio lavoro” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.