Loredana Lecciso confessa la crisi con Albano: “Non c’è solo Romina, ora vi dico la verità. Da donna sono dispiaciuta”

Loredana Lecciso si é raccontata a 360 gradi. L’intervista é stata totalmente priva di filtri e la showgirl ha aperto il suo cuore alla nota conduttrice di Canale 5 e a tutto il suo pubblico. Ha, infatti, deciso di parlare anche della sua vita privata e del suo rapporto con Al Bano. In particolare, ha raccontato della profonda crisi che li ha allontanati. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Loredana Lecciso ha raccontato di un periodo molto turbolento che l’ha vista protagonista insieme ad Al Bano. Rivedere le immagini mandate in onda da Barbara le ha fatto sicuramente provare una sensazione di nostalgia. La donna peró ha anche sottolineato che il passato é passato e non si puó tornare indietro. Poi il discorso é stato dirottato verso l’argomento Romina Power. La stessa Loredana ha, infatti, ammesso che la Power ricerca affetto da parte del suo ex marito. A quel punto la conduttrice napoletana non ha potuto fare a meno di chiederle se la ragione della crisi fosse proprio Romina.

Loredana Lecciso rispetto a Romina Power ha affermato che crede che la cantante faccia ormai la sua vita, anche se potrebbe essere possibile che abbia dei rimorsi. Anche qui peró sottolinea come il passato non possa essere cambiato, nemmeno da lei. Quello che la show girl di Lecce cerca di lasciar intendere é che non è da escludere il fatto che la Power si sia pentita di come siano finite le cose tra lei ed il suo ex marito. Di conseguenza, potrebbe anche darsi che queste manifestazioni d’affetto siano un modo per esprimere tale nostalgia.

Ma Loredana non ha voluto dare la colpa solo a Romina per quanto accaduto. “Non do colpa a terze persone, quando una crisi c’è, la colpa è di chi lascia troppo spazio agli altri di intromettersi. Se Romina ha rimpinati sul suo operato passato, da donna mi dispiace per lei, ma nessuno può tornare indietro, nemmeno la Power”.

La Lecciso comunque torna a ripetere che oggi lei e Albano sono molto uniti, con obiettivi comuni e molto chiari. Quello che li unirà per sempre è infatti l'amore per i loro figli e la volontà di essere sempre all'altezza del loro ruolo di genitore. Sicuramente la crisi ormai è stata superata, e loro sono riuscita a mettere da parte le divergenze per continuare ad essere buoni genitori.

