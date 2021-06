loredana-lecciso,-confessione-inaspettata:-“al-bano-mi-tiene-in-forma”

Loredana Lecciso fa una confessione inaspettata su Al Bano: “Mi tiene in forma”

Uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano è senza dubbio Al Bano Carrisi che spesso e volentieri appare in televisione per rallegrare tutti con la sua voce potente che da anni incanta tutti. Anche il mondo del gossip, però, è molto attento alla sua vita sentimentale; grazie a Loredana Lecciso la si può definire più che solida. “Mi tiene in forma e con lui faccio delle passeggiate, mi accompagna volentieri” ha confessato Loredana Lecciso al settimanale Nuovo Tv.

Al Bano smentisce la rottura con Loredana Lecciso: le sue parole

Certi siti di gossip cercano sempre di rifilare al pubblico delle fake news al fine di guadagnarci. Al Bano è spesso e volentieri bombardato da vere e proprie bufale e ieri gli è toccato smentire la rottura con Loredana Lecciso, con cui sta da anni e con cui ha una splendida famiglia. Sono le solite bufale che circolano in rete e lui ci ha tenuto a dire che non è assolutamente vero. Nel frattempo Al Bano si gode la preparazione all’estate in vista poi del ritorno in tour con Romina Power in giro per l’Europa (situazione covid permettendo).

Loredana Lecciso si prepara alla prova costume: “Devo perdere quattro chili”

Nel frattempo Loredana Lecciso si prepara alla prova costume, come molte donne quando si avvicina la stagione estiva. “Devo perdere quattro chili” ha confessato Loredana Lecciso, “e mi impegno a percorrere dieci chilometri al giorno. Quando cammino la sera vado a dormire più serena”. Ha aggiunto che in estate a Cellino San Marco (in una puntata di Domenica In Al Bano ha invitato diversi colleghi al fine di fare una bella cena quando il covid sarà sconfitto) la cucina si limita a piatti non troppo elaborati.