Loredana Lecciso è infuriata con Romina Power, La fonte svela come ha reagito alla sua diffida. Arriva il contrattacco

Loredana Lecciso è imbestialita nei confronti di Romina Power, a causa della diffida che le è stata rivolta quando è stata ospite di Domenica In. Da Mara Venier l’attuale compagna di Albano non ha potuto neanche pronunciare il nome della ex moglie di lui. Nonostante questo triangolo amoroso alimenti i gossip da anni, nonostante i due cantanti vadano di intervista in intervista a parlare dei loro rapporti, adesso a lei è stata cucita la bocca. Un altro gesto forte quello dell’americana, che ogni volta fa capire chiaramente di non provare alcun tipo di simpatia nei confronti dell’ex soubrette.

A rivelare la rabbia di Loredana Lecciso è stato un suo caro amico: “Loredana si sente danneggiata. Sono venti anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie di Albano, sul palco gioca a fare l’innamorata. Lory è davvero stanca”. Se questo gioco d’amore ha entusiasmato i telespettatori italiani, dall’altro lato deve aver decisamente disturbato l’attuale compagna del Carrisi, sempre a casa ad aspettarlo non potendo fare nulla. E tutti i tentativi di lei di creare un rapporto con la sua ex moglie si sono rivelati vani.

Ultimo tra questi è avvenuto questa estate. Secondo l’amico di Loredana Lecciso nella grande tenuta di Cellino San Marco si è tenuto un pranzo organizzato con la famiglia al completo. La tensione sembrava alleggerita, ma questo incontro non è bastato a Romina Power che appena ha potuto è tornata all’attacco. Alla prima ospitata televisiva della sua nemesi si è rivolta agli avvocati per mandare una diffida a lei e al programma. A quanto pare la compagna di Albano questa volta non ha reagito bene. La donna è arrabbiata non solo per la questione personale, ma anche per quella lavorativa.

“Finché si trattava di condividere ogni tanto gli spazi, Loredana ha fatto buon viso a cattivo gioco. Romina è stata per un lungo periodo ospite nelle tenute Carrisi in una casetta a sua disposizione. Ma con questa diffida va a intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in televisione. Oltre alla beffa, c’è anche un potenziale danno economico da non sottovalutare”. In effetti, di cosa potrebbe parlare Loredana Lecciso in televisione se non del triangolo amoroso che tanto infiamma il pubblico? Non poter pronunciare il nome di Romina è una grande perdita per l’intervista.

A fare ancora più rabbia il fatto che Romina Power passa di salotto in salotto a parlare del suo rapporto con Albano Carrisi e a confermare che è lui l’unico amore della sua vita. E’ evidente che la donna non ha mai accettato di buon grado il fatto che il marito, lasciato da lei stessa, abbia deciso di farsi una seconda vita. Ma il cantante non solo ha trovato una nuova compagna, per quanto ha creato con lei una nuova famiglia. Con Loredana Lecciso infatti ha due figli, Jasmine e Albano Junior, la cui tutela adesso pare essere l’unico motivo che porta l’ex soubrette a non perdere completamente le staffe. Ci aspettiamo ugualmente un contrattacco.

