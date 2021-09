Loredana Lecciso furiosa: “Romina è pazza, fa cose assurde”. Il racconto choc, La Power distrutta reagisce male

Continuano le vicende del triangolo amoroso più seguito d’Italia, quello formato da Romina Power, Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Soprattutto, continua la faida tra le due donne che hanno rivestito un ruolo di tale importanza nella vita del cantante di Cellino San Marco. La prima è stata il suo amore giovanile, amore che ha poi dato vita a un matrimonio e a quattro figli. La seconda è la sua compagna attuali, con cui non è mai convolato a nozze ma dalla quale ha avuto altri due figli. Le due non si possono sopportare e, secondo gli ultimi rumors, avrebbero avuto una zuffa nell’ascensore di un hotel.

Pare che Loredana Lecciso e Romina Power si siano incontrate, questa estate, nell’ascensore dell’hotel Hilton a Roma. Un incontro molto spiacevole considerando che le due donne vivono nella stessa tenuta ma fanno di tutto per non incontrarsi. Subito, venuti a conoscenza della situazione, i gossippari hanno ipotizzato che chiuse nell’ascensore le due donne abbiano scatenato una rissa. Oggi a parlarne è la show girl, attuale compagna di Albano Carrisi, che ha smentito la vicenda, confermando però che i pochi minuti passati insieme sono stati pieni di gelo, imbarazzo ed evidente antipatia.

A detta di Loredana Lecciso, Romina Power sarebbe letteralmente fuggita via, una volta che le porte dell’ascensore si sono aperte. Un atteggiamento strano, la Power non l’avrebbe nemmeno salutata, ignorandola e scappando addirittura. Almeno le due non si sono picchiate. Nonostante in molti si aspetterebbero una bella zuffa. Da quando la cantante americana ha fatto ritorno in Italia, i rapporti sono sempre più tesi. La show girl ha quindi voluto mettere in chiaro che la sua storia d’amore con Albano Carrisi procede per il meglio. Soprattutto, che non ha alcuna intenzione di farsi influenzare da terze persone, che con prepotenza cercano di infilarsi nella loro relazione. Di non fare quindi gli stessi errori del passato.

Sentendosi toccata da queste parole, Romina Power si è molto indignata e secondo i rumors avrebbe detto al suo ex marito di tenere a bada la lingua della sua compagna. E Albano Carrisi, in tutto questo, come si comporta? In un primo momento, ha cercato di restare neutrale. A Domenica In da Mara Venier lo abbiamo anche visto lanciare un messaggio alle due donne della sua vita, per chiedere loro di sedersi insieme a tavole come una grande e felice famiglia allargata. Ma il cantante di Cellino San Marco ha ben presto capito che questo suo sogno è, al momento, impossibile da realizzare.

Loredana Lecciso e Romina Power a tavola insieme, probabilmente, finirebbero a lanciare piatti e posate l’una contro l’altra. Albano Carrisi si è ritrovato quindi costretto a prendere una posizione. Furbamente, ha optato per quella che è la sua compagna attuale, la show girl. Di intervista in intervista, rimarca il suo amore per lei e il desiderio di passare la vecchiaia insieme. Non solo, ricordando il passato ha affermato che è stata l’ex moglie a distruggere il loro rapporto e che deve prendersi le responsabilità delle sue azioni e accettare la situazione attuale. Nella sua vita, può ricoprire solo il ruolo di migliore amica. Che ne pensate? per mandare un messaggio ad Albano e Romina lasciate un commento sui nostri canali social Facebook anche su INSTAGRAM

