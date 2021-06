“loredana-lecciso-ha-lasciato-al-bano-per-colpa-di-romina-power”,-il-cantante-chiarisce

L’ennesimo gossip coinvolge Al Bano e Loredana Lecciso, a conferma che l’attenzione sulla coppia di Cellino San Marco non si ferma con il passare degli anni. Ancora una volta, si è diffusa l’indiscrezione di una rottura: a parlarne è Novella 2000 e la causa della presunta separazione è stata attribuita, tanto per cambiare, a Romina Power.

Il gossip smentito da Al Bano

“Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli [Jasmine e Albano Jr., ndr], esausta dopo mesi di tira e molla“, si legge su Novella, “Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare“. E invece, non ci sarebbe nulla di vero. A dispetto del suo odio viscerale nei confronti del gossip, Carrisi ha dovuto intervenire ancora una volta:

Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi. Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jamine, non so come escano queste bufale.

Loredana Lecciso è con Al Bano, la Power in vacanza in un trullo

Al Bano ha parlato all’Adnkronos spiegando inoltre come la ex sia effettivamente in Puglia ma precisando che la sua presenza non abbia innescato alcuna crisi: “Romina è in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale. Loredana non è andata da nessuna parte, era qui con me fino a poco fa“. Pare che il cantante sia anche scoppiato a ridere, forse ormai rassegnato al fatto di essere ancora il protagonista indiscusso delle cronache rosa a 78 anni. Insomma, il “triangolo” Al Bano-Lecciso-Romina è ancora oggetto di interesse, malgrado tutti e tre scelgano da anni un basso profilo. Peraltro, al compleanno di Al Bano, lui è apparso con la Lecciso, anche se Romina non ha fatto mancare i suoi auguri pubblici. “Quella tra i miei genitori è in un certo senso una favola dei giorni d’oggi, si potrebbe scrivere un libro su loro due”, diceva Romina Carrisi, la figlia minore di Al Bano e della Power, in una delle più recenti puntate di Oggi è un altro giorno. Forse proprio per questo motivo il gossip parla ancora di loro, dopo oltre vent’anni dalla separazione e nonostante lui conviva con la Lecciso dal 2001.