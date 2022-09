Loredana Lecciso in crisi con Albano, è ancora bufera per la coppia. Lei sbotta e confessa tutto

Loredana Lecciso ha aperto un nuovo capitolo da aggiungere a quelli delle sue liti con Albano e ha finalmente parlato del famosissimo triangolo amoroso. La celebre coppia non ha sempre avuto vita facile. L’amore non è bello se non è litigarello, ma il cantante e la show girl ci hanno dato dentro. Soprattutto, i loro problemi non sono mai stati tenuti tra le mura domestiche, e hanno coinvolto tutto il pubblico italiano. I fans di Carrisi, tra l’altro, non hanno mai accettato l’arrivo della bella bionda nella vita del loro beniamino. I loro cuori sono tutti con la sua ex moglie, che adesso è al centro di questa nuova polemica.

Ricordiamo bene quando Loredana Lecciso decise di lasciare Albano Carrisi in diretta televisiva, mentre lui partecipava a L’Isola dei Famosi. Ricordiamo anche le loro riappacificazioni, come quella del 2020, quando hanno affermato di voler trascorrere la vecchiaia insieme. Sono anni che i due sembrano insistere in questo obiettivo. In particolare, la show girl non sta prendendo più parte alla vita del piccolo schermo e sta vivendo la sua relazione finalmente tra le quattro mura della loro grande tenuta. Nonostante questo, i loro nomi continuano ad essere in cima ai gossip italiani.

Non aiutano le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso, che nonostante non stia più prendendo parte a trasmissioni televisive, non smette di rilasciare intervista ambigue. Ultimamente, in particolare, ha tirato in ballo il famoso triangolo che fa parlare tutti i telespettatori italiani: quello formato da lei, Albano Carrisi e Romina Power. Il pubblico italiano è molto affezionato alla ex moglie del cantante. Il loro amore è nato davanti alle telecamere, tra un film e una canzone. Non solo, i telespettatori si sono ancor più affezionati a loro dopo la tragica scomparsa della primogenita Ylenia.

Adesso che Romina Power è tornata in Italia sembra sia intenzionata a riconquistare il suo Albano. In più di un’intervista ha dichiarato che è lui l’unico grande amore della sua vita. Probabilmente la cantante, dopo aver riconquistato la sua libertà, si sente pronta a tornare a casa nel momento della vecchiaia. Non la pensa allo stesso modo il suo ex marito, determinato a trascorrere i nuovi anni della sua vita insieme a Loredana Lecciso. Si è creato così questo triangolo amoroso di cui tutti parlano, ma di cui nessuno sa come andrà a finire. Per il momento la show girl è in testa, ma non è detta l’ultima parola.

Loredana Lecciso nelle sue interviste cerca di mostrarsi sicura di se, ma non dimentica di lanciare una frecciatina alla sua acerrima nemica e di tirare in ballo il famoso triangolo: “Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata. Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”. La donna ha evidentemente deciso di non dare ascolto ai pettegolezzi che girano intorno al suo compagno. Ma la situazione è in continua evoluzione. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Loredana Lecciso in crisi con Albano, è ancora bufera per la coppia. Lei sbotta e confessa tutto scritto su Più Donna da Maria Costanzo.