Loredana Lecciso ingrassata di dieci chili, “Non sembri tu”. Irriconoscibile sui social. Ecco la foto

Non sono passati inosservati i chili di troppo che Loredana Lecciso ha assunto nel periodo di pandemia, al punto che ne ha parlato anche in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. Per la show girl, e con lei per tutti gli italiani, sarà stata impresa ardua non ingrassare nell’ultimo anno. In molti non hanno potuto lavorare, ritrovandosi ore e ore sul divano, magari col telecomando della televisione in mano. E la noia, si sa, porta fame. Impossibile dimenticare il lievito andato a ruba, le storie di Instagram piene di manicaretti creati in casa. Se arriva il Covid la risposta è darsi alla cucina.

E’ quello che è successo anche a Loredana Lecciso. Lei vive a Cellino San Marco, in compagnia del suo famoso compagno Albano e dei figli. La pandemia ha portato una nuova armonia in famiglia. Niente più tour e concerti per il tenore, basta con tutte quelle ospitate in televisione. Le cene tutti insieme diventano la quotidianità. E a queste cene la nuova compagna del cantante ci ha dato dentro. La tenuta è circondata da enormi spazi verdi ma, come la stessa show girl ha confermato, le lunghe passeggiate nel bosco non sono bastate a non farle prendere una taglia in più.

“Devo darmi da fare per smaltire i chili di troppo che ho accumulato nell’ultimo anno” ha riferito Loredana Lecciso a Nuovo Tv. Sei chili che anche i suoi follower su Instagram hanno notato, pur non facendoglieli pesare. I suoi post pullulano di commenti in cui i fan della bella show girl la incoraggiano e si complimentano, dicendole che sta molto bene anche se un po’ più rotondetta. E se da un lato non ha perso l’ammirazione del suo pubblico, dall’altro ha capito che ne è valsa la pena, perché mai le era capitato di poter stare tanto in famiglia come in questo periodo di pandemia.

“Ritrovarci tutti insieme a cena, la sera, non ha prezzo. Ci ha dato una regolarità che prima capitava raramente”. Loredana Lecciso ha potuto godersi il suo bello e conteso compagno, che al contempo scalpita per tornare a lavorare. Oggi è il suo compleanno. Albano compie 78 anni e al suo risveglio sono già pronti gli auguri delle due donne più importanti della sua vita. L’attuale compagna ha infatti postato sui social una fotografia che la ritrae insieme al suo amato appena svegli, ancora in vestaglia e completino da notte. Ma non mancano gli auguri di Romina, che dal suo canto pubblica un Albano sorridente davanti alle candeline.

Tra Loredana Lecciso e Romina Power i rapporti sono ancora freddi e distaccati. Riuscirà Albano a farle andare d'accordo un giorno? Ecco cosa ha raccontato a Oggi: "Il regalo più bello sarebbe che Romina e Loredana si unissero, si parlassero, trovassero un modo per andare d'accordo. Una cosa va detta, Loredana è arrivata molto dopo che Romina se n'era già andata, non ha nessuna colpa, non mi ha strappato a nessuno. Romina aveva scelto un nuovo percorso vita, era andata a vivere negli Stati Uniti. Non sono uno che si abbatte, e ho sentito bisogno di rifarmi una vita e una famiglia. Io per la famiglia darei la vita. Mi piacerebbe che Romina e Loredana, due donne intelligentissime, vivessero in armonia tra loro, negli ultimi anni che mi restano".