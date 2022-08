loredana-lecciso,-la-rivelazione-choc-su-al-bano:-“come-l’ho-riconquistato,-ho-usato-questo-trucco-per-riprenderlo-con-me”

Loredana Lecciso è la compagna di Al Bano da oltre 20 anni ormai. La loro relazione è stata, a volte, segnata da alti e bassi. Spesso i giornali hanno parlato di crisi e di triangoli amorosi riferendosi alla presenza costante di Romina Power nella vita del cantante pugliese. Nonostante tutto, la coppia Lecciso-Carrisi sembra essere più unita che mai e a confermarlo è stata la stessa Loredana. La show girl ha infatti parlato del loro rapporto ma anche delle difficoltà affrontate prima di trovare un certo equilibrio. Vediamo le sue dichiarazioni nel dettaglio.

Loredana Lecciso recentemente è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano. Tante le incomprensioni e numerosi gli alti e bassi affrontati nel corso di questi 20 anni insieme. Nonostante tutto però, il loro rapporto è ancora in piedi, probabilmente più solido che mai. “Tra noi c’è grande armonia ed è merito nostro, l’abbiamo voluta e conquistata. Troppi però si sono messi in mezzo”. Ha poi aggiunto riferimenti alle numerose volte in cui hanno parlato, menzionando anche Romina Power, di triangoli amorosi. “Possono parlare ed inventarsi triangoli e quadrilateri ma la verità la sappiamo solo noi”.

Sembra che nella vita privata, stando alle parole di Loredana Lecciso, la coppia pugliese abbia creato un muro a difesa del loro amore e che da quel momento tutto sia notevolmente migliorato. Concentrarsi sulla propria coppia e lasciare i commenti dell’opinione pubblica fuori dalla loro relazione è servito a rafforzarla. Dunque, la showgirl più agguerrita che mai è riuscita a salvare il loro amore ed è più determinata che mai a mantenerlo in piedi, difendendolo dagli speculatori. Lei stessa ha dichiarato: “ Terze persone si sono intromesse nella nostra vita privata, rendendola più complicata. Quando invece stavamo da soli abbiamo sempre trovato forte equilibrio e armonia. Mi piacerebbe che alla sera tutto restasse fuori dalla porta, ma con Al Bano ovviamente è impossibile.”

Molti hanno pensato che la crisi tra i due nascesse anche per le numerosi partecipazioni in tv di Loredana. Lo stesso Al Bano, però, ha smentito. Il cantante ha, infatti, affermato che l’unica cosa che lo infastidiva era l’immagine diversa che la sua compagna dava di sé in tv. Per il resto, è stato proprio Al Bano a spingerla a partecipare nel 2004 a La Fattoria. Il programma ha sicuramente segnato il debutto della soubrette sul piccolo schermo. Ricordiamo, infatti, che Loredana ha iniziato come giornalista di tv locale. Ed è proprio così che ha conosciuto il cantante di Cellino San Marco. La Lecciso però ultimamente sembra aver cambiato totalmente vita.

Loredana ha, infatti, scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi completamente alla famiglia. Ultimamente ha, però, riacquisito il tesserino di giornalista che le era stato sottratto. Il suo prossimo obiettivo quindi è anche quello di tornare sui suoi passi. L’amore di Al Bano e dei figli Jasmine e Albano Junior hanno sicuramente contribuito ad indirizzarla verso le scelte migliori. La nuova Lecciso è discreta, riservata e preferisce allontanarsi dal gossip che, senza dubbio, ha sempre creato problemi alla sua famiglia. Alla soglia dei 50 anni, ha deciso di stravolgere la sua vita e cambiare attitudine. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

scritto su Più Donna da Imma Bartolo.