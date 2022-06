Loredana Lecciso non ne può più e dice addio. “E’ doloroso ma devo farlo. ecco cos’è successo con Albano”

In una recente intervista, Loredana Lecciso, si è mostrata senza filtri come non lo faceva da tanto tempo e ha dichiarato molte cose di se, anche private. Tra queste, la confessione di voler abbandonare per sempre il mondo dello spettacolo e tutto ciò che ne concerne. Il motivo è da riscontrare in una scelta molta ponderata e strettamente personale: la sua famiglia e soprattutto il compagno Albano. Una decisione, senza dubbio, inaspettata e per la showgirl dolorosa, che ha spiazzato molto il pubblico. Approfondiamo insieme il motivo che ha spinto la Lecciso a cambiare la sua vita.

Loredana Lecciso nasce inizialmente come giornalista pubblicista ma, dopo essere stata criticata dall’Ordine per le sue partecipazioni televisive e i comportamenti ivi tenuti, ne è stata radiata, ufficialmente per il mancato pagamento delle quote. Da quel momento in poi, in particolare dagli anni duemila, inizia la sua escalation in tv. La sua fama è stata dettata, senza dubbio, dalla relazione con il cantante Albano Carrisi. I due si sono conosciuti a Cellino San Marco, dove lei lavorava per una tv locale pugliese, perché sua figlia Brigitta, nata dal precedente e fallito matrimonio con l’ imprenditore Fabio Cazzato, frequentava la stessa scuola delle figlie del cantante, Cristel e Romina Junior.

La scintilla scoppiò quando Loredana Lecciso chiese ad Albano di fare un’intervista. Tutto il resto è storia. Da quel momento in poi, i due, tra alti e bassi, tra litigi in televisione e il triangolo con Romina Power, hanno avuto una lunga storia d’amore dalla quale sono nati due figli, Albano Jr e Jasmine. Il primo è iscritto all’università, alla Facoltà di Economia e Management. La seconda ha seguito le orme dei genitori dedicandosi alla musica e alle apparizioni in tv. Infatti ha partecipato come giudice, in coppia col papà Albano, alla scorsa edizione di The Voice Senior. Quanto a Loredana, invece, oltre a partecipare a numerose trasmissioni, ha costruito una vera e propria carriera in tv.

Loredana Lecciso ha partecipato nel 2004 al reality La fattoria (dove è stata la prima concorrente eliminata) e, in coppia con la gemella Raffaella, a Domenica in condotto da Mara Venier e a I raccomandati di Carlo Conti. Nel 2010, invece, è stata una naufraga della settima edizione de L’isola dei famosi su Rai 2, condotto da Simona Ventura. Dopodiché è stata continuamente ospite delle trasmissioni di cronaca rosa, in particolare da Barbara D’Urso.

E’ da qualche annetto che non la si vede più in tv, se non sporadicamente. In un’intervista al settimanale Grand Hotel ha spiegato il motivo. “Faccio la mamma e la compagna a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”

Pare proprio che, alla soglia dei 50 anni, Loredana Lecciso voglia tornare a fare il suo primo lavoro e a dedicarsi di più ai suoi figli. “Faccio la mamma a tempo pieno. Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”.

Da queste parole sembra proprio di ascoltare una Loredana completamente diversa, lontanissima dagli anni che l'hanno vista soubrette, indossare abiti corti con paillettes, e soprattutto lontano da quelle diatribe becere con Albano e la sua ex moglie. Possiamo affermare che la Lecciso sia in un periodo di grande rinascita e noi le auguriamo buona vita. E voi che ne pensate?

