loredana-lecciso-rompe-il-silenzio-su-al-bano:-“superato-il-concetto-di-coppia”

Loredana Lecciso sul rapporto con Al Bano Carrisi confessa: “Abbiamo superato il concetto di coppia”

Loredana Lecciso conosciuta soprattutto per la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, ha concesso un’intervita al settimanale Vero Tv. La nota 49enne oltre a sottolineare di non aver ancora accettato o rifiutato di ripetere l’esperienza de L’Isola dei Famosi, e a confermare di aver ricevuto la proposta per far parte del cast della nuova edizione non poteva non parlare del suo attuale rapporto con l’artista di Cellino San Marco. Loredana qando le hanno chiesto come vanno le cose tra lei e Al Bano ha confessato: “Abbiamo superato il concetto di coppia”.



Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sereni. Lei sottolinea: “Dopo una certa età si usa più la testa dell’istinto”

Dopo le voci circolate sulla sua probabile partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022, Loredana Lecciso ha fatto chiarezza sulla questione ai microfoni di Vero Tv. Per iniziare la showgirl ha dichiarato: “Me l’hanno chiesto, ma l’ho già fatta. Mi è piaciuta tantissimo perchè è un’esperienza fortissima. A dire il vero non ho ancora detto no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Se fosse, vorrei che Jasmine la facesse da sola, affinchè abbia un sapore differente”. Successivamente Loredana ha raccontato qual è l’attuale rapporto tra lei e il suo compagno Al Bano Carrisi:

“Siamo molto sereni! Dopo una certa età si usa più la testa dell’istinto e ogni cosa avviene con maggiore razionalità”.

La 49enne a questo punto ha spiegato nel dettaglio per quale motivo si vogliono bene lo stesso lei e il famoso cantante se stanno insieme o meno: “Perchè siamo due entità che si rispettano e si vogliono bene, a prescindere da tutto il resto”.

Loredana Lecciso non nasconde la sua paura per la pandemia Covid: “Sono un po’ preoccupata”

Loredana Lecciso dopo aver sottolineato che ad unirla ad Al Bano Carrisi è anche la similitudine sull’educazione dei loro figli, ha aggiunto: “Siamo in simbiosi e su questo non abbiamo mai discusso. Abbiamo passato le feste tutti insieme a Cellino San Marco”. Nel corso dell’intervista la showgirl inoltre si è espressa anche sulla pandemia Covid, non nascondendo la sua paura:

“I contagi stanno risalendo e sono un po’ preoccupata! Ho fatto la terza dose, siamo nelle mani del vaccino, più di quello non possiamo fare. Non riesco a immaginare una data in cui tutto questo potrà finalmente essere solo un brutto ricordo”.

