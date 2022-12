Loredana Lecciso si prepara al matrimonio ma Albano non ci sarà. Lui l’abbandona per Romina

Giorni pieni di emozioni per Loredana Lecciso. Il matrimonio di sua figlia Brigitta era già stato annunciato tempo fa ed il momento si avvicina sempre di più. Quel che già sanno tutti è che non si tratterà di una celebrazione come tutte le altre. Il matrimonio durerà infatti più giorni e sarà celebrato più volte. La Lecciso, insomma, sta vivendo un periodo senza precedenti. La sua relazione con Albano diventa sempre più forte, nonostante i rumors sul triangolo con Romina. Inoltre, sta per vivere emozioni uniche grazie a sua figlia. Insomma, la show girl non potrebbe stare meglio.

Brigitta Caiazzo, figlia di Loredana Lecciso, sta per convolare a nozze. Naturalmente, non è figlia di Albano anche se tra loro i rapporti sono ottimi. È infatti frutto dell’amore tra Loredana e l’imprenditore Fabio Cazzato ed è nata 28 anni fa, per l’esattezza. Dopo la rottura però, i due hanno sempre mantenuto buoni rapporti, soprattutto in nome del bene e della serenità della propria figlia. Brigitta è sicuramente una donna dalle mille risorse: si è laureata a Milano nell’ambito della moda ed è poi partita verso L’Africa come volontaria. Il territorio africano non le è mai stato estraneo, fin dalla sua infanzia. Infatti, i nonni paterni possiedono una casa a Watamu.

Per molti anni quindi, Brigitta ha trascorso le vacanze in Africa insieme a suo padre ed ai suoi nonni, in un vero e proprio luogo paradisiaco. Nel 2021 poi, ha incontrato Jan, quello che sta per diventare suo marito e che, senza dubbio, considera l’uomo della sua vita. Jan è per metà iraniano e per metà tedesco. Come molti sapranno, la cerimonia della figlia di Loredana Lecciso sarà doppia poiché avrà luogo anche in Kenya. Il motivo è semplice: quasi tutta la vita dei futuri coniugi si trova ormai lì. Jan infatti è proprietario di uno dei locali più in del Kenya. Per seguirlo, Brigitta si è trasferita lì con lui. A fine dicembre i due si sposeranno a Lecce, con rito civile.

Nel 2023 però, la coppia celebrerà un altro matrimonio in Kenya, più precisamente in spiaggia. Sarà un evento che durerà per giorni. Naturalmente, saranno invitati anche Jasmine ed Albano Junior ovvero i figli in comune di Albano e Loredana Lecciso, nonché fratellastri di Brigitta. Il loro rapporto è molto forte ed insieme rappresentano una meravigliosa famiglia, seppur allargata. E non è tutto, perché Brigitta è in ottimi rapporti anche con le figlie di Albano e Romina, specialmente con Cristel Carrisi di cui è stata damigella d’onore durante le sue nozze con Davor Luksic.

Brigitta non ha mai nascosto il grande affetto che prova nei confronti di Albano. Ma probabilmente lui non potrà essere presente al suo matrimonio in quanto si trova in concerto con l'ex moglie Romina Power. In una intervista con Riccardo Signoretti ha parlato della non presenza del cantante pugliese al suo matrimonio. Comunque ha fatto sapere che Albano approva in pieno la scelta di sposare Jan, di cui è assolutamente entusiasta. "Sicuramente è stato importante vedere come hanno accolto il mio fidanzato. Per fortuna, lui piace davvero a tutti", ha concluso la futura sposa.

