Loredana Lecciso svela tutto sul flirt con Gigi D’Alessio, Finalmente la verità. Albano reagisce malissimo

Loredana Lecciso è conosciuta da tutti come la compagna di Albano Carrisi, oltre che come show girl televisiva, ma in tutti sanno che in passato è stata la protagonista di un flirt con Gigi D’Alessio. I telespettatori italiani non hanno amato molto la donna e l’hanno sempre accusata di aver puntato il cantante di Cellino San Marco esclusivamente per visibilità. Solo con il tempo la bella bionda è riuscita a dimostrare di essere legata al suo compagno da un grande amore, che l’ha portata a creare insieme a lui un nuovo nucleo familiare e a dare vita a due bellissimi figli, Jasmine e Albano Jr.

La strada per arrivare alla serenità però è stata irta di spine e, soprattutto, non è ancora terminata. Da quando Romina Power ha fatto ritorno in Italia, infatti, in moltissimi desiderano un ritorno di fiamma tra lei e Albano Carrisi. Loredana Lecciso deve sopportare molti titolo che la vogliono fuori da questo triangolo amoroso, e deve sopportare anche la superbia della ex moglie del suo compagno, che non l’ha mai accettata. E’ risaputo che il rapporto tra le due non è dei migliori, ma la show girl ha sempre affermato di essere disponibile a seppellire l’ascia di guerra. Tentativi che non hanno mai avuto successo.

Così Loredana Lecciso ha raccontato di non aver mai chiamato Romina Power, neanche quando la cantante si è sottoposta a un intervento: “No, non l’ho chiamata, semplicemente perché non c’è questo tipo di rapporto. Ci fosse stato l’avrei fatto volentieri”. La show girl è ben consapevole del fatto che la sua vita privata è continuamente oggetto di discussione. In passato è stata anche tacciata di un flirt con un altro importante cantante del panorama italiano, Gigi D’Alessio. A volte basta un semplice sguardo, una stretta di mano o una risata complice, per dare inizio a un vortice di pettegolezzi.

Oggi Loredana Lecciso ha ricordato quel periodo in cui il suo nome e quello di Gigi D’Alessio sono stati accostati su tutti i giornali di gossip, ma ci ride sopra: “Solo lui? Mi è andata bene perché in genere a chi fa questo lavoro ne inventano di ogni. Se certe voci arrivassero da persone a me vicine soffrirei, negli altri casi sorrido”. La donna ha quindi voluto mettere in chiaro che il suo cuore è stato sempre e solo per un unico cantante, Albano Carrisi, con il quale sembra avviarsi serenamente verso la vecchiaia. Ma il loro rapporto è stato estremamente altalenante e non è detta l’ultima parola.

“In quasi vent’anni non sono mancati momenti di attrito e tensioni. La nostra unione non è stata semplice anche perché avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare. Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera. Abbiamo scoperto che, a dispetto dei luoghi comuni e dei pregiudizi, siamo molto più simili di quanto credevamo. Proveniamo da due famiglie forti e vere, questo ha inciso”. Insomma, Loredana Lecciso sembra essere molto sicura della sua relazione con Albano Carrisi. Almeno fino alla prossima lite.

