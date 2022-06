Loredana Lecciso tradisce Albano con il famosissimo, confessione bomba: “Lui la soddisfa di più a letto”. Chi è

Appena Loredana Lecciso pubblica foto con un uomo che non sia Albano è scandalo. La show girl si è fatta conoscere negli anni ’90, quando ha portato nei salotti televisivi un prodotto che stava andando perduto: quello degli stacchetti tra sorelle, che andavano molto di moda ai tempi di Mike Buongiorno e che adesso sono definitivamente scomparsi. Il suo ruolo nel mondo del piccolo schermo probabilmente sarebbe stato solo di passaggio, se non fosse che la donna è finita al centro delle critiche per la sua relazione con Albano. Tra tutti proprio lui, il più chiacchierato e amato.

Soprattutto, per i telespettatori italiani il nome di Albano Carrisi è da sempre stato legato a quello di Romina Power, ed è stato difficile accettare una nuova presenza al suo fianco. La donna è stata tacciata di volere questa relazione esclusivamente per visibilità, ma con gli anni ha dimostrato che non era affatto così. Anzi, Loredana Lecciso si è ritirata sempre più dal mondo del piccolo schermo e ha dato vita a una nuova famiglia dalla quale sono nati due figli, Jasmine e Albano Jr. Ma ancora oggi ci sono molte persone che le sono contro e che sperano in un ritorno di fiamma con la cantante americana.

I social di questo triangolo sono sempre sotto mira. Gli amanti del gossip sono sempre alla ricerca di qualche nuovo indizio, e c’è da dire che i tre offrono sempre qualche spunto per fare pettegolezzo. Se Loredana Lecciso è ormai lontana dal mondo dello spettacolo, non lo è da quello dei social. Instagram è diventato un collegamento diretto tra i Vip e i loro fans. Soprattutto chi non gioca più un ruolo di rilievo in televisione, li sfrutta per non essere dimenticato e magari per guadagnarci qualcosa. Anche la ex show girl non è immune dal fascino di internet e condivide spesso momenti della sua giornata.

Molto spesso i post di Loredana Lecciso diventano virali, soprattutto quando sono in compagnia di uomini diversi da Albano. Stavolta a fare un selfie con lei è Leonardo Xavier, che sui social si presenta come un manager. “Weekend con la migliore bionda” ha scritto il giovane su Instagram, parole che hanno subito acceso la lampadina per i detrattori della coppia con Albano Carrisi. Subito sono comparsi i commenti in merito “Ma chi è questo giovane accanto alla Lecciso?”. Ma tra gli hashtag utilizzati dall’affascinante uomo c’è anche Albano, proprio a far capire che non c’è nulla di losco nel loro incontro.

Forse Leonardo Xavier collabora con la famiglia Carrisi e per questo ha passato del tempo con Loredana Lecciso. Insomma, con Albano va ancora tutto per il meglio e non c’è nessun altro uomo che potrebbe separarli. Intanto, forse per la prima volta è comparso un commento in favore della show girl e contro il cantante: “E’ veramente bellissima come lo sei tu, esattamente quello che ci vorrebbe a lei come compagno di vita. L’età giusta per una coppia. Albano è troppo anziano per lei. Capisco però che a lui vada molto bene una donna giovane nei rapporti intimi, non so a lei.. peccato”.

L’articolo Loredana Lecciso tradisce Albano con il famosissimo, confessione bomba: “Lui la soddisfa di più a letto”. Chi è proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.