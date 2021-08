“Loredana non ce la fa più”, la confessione della migliore amica: “Romina le ha dato una schiaffo, lei ha reagito così”

Sembra proprio che Al Bano e Romina Power abbiano ripreso a lavorare costantemente insieme. Presto infatti i due si esibiranno nuovamente in un tour in giro per l’Europa per cantare le loro canzoni. I due artisti sono sempre più vicini è questo di conseguenza fa sognare tutti i fan che li rivogliono di nuovo insieme anche dal punto di vista sentimentale, ma Loredana Lecciso non è dello stesso avviso.

Le gag che il Carrisi e l’ex moglie mettono in piedi sul piccolo schermo diverte il pubblico, mentre farebbe soffrire molto Loredana Lecciso. A renderlo noto è stata una cara amica dell’ex soubrette salentina attraverso un’intervista al magazine DiPiù Tv. “Loredana non ce la fa più. Romina sta dimostrando un affetto oltremodo esagerato per Al Bano. E allora lei si domanda: se lo fa Romina perché mai non dovrei farlo anche io?”, ha detto la persona vicina alla madre di Jasmine e Bido.

Parla una persona vicina a Loredana Lecciso

E’ palese che Al Bano Carrisi sia nel cuore sia di Romina Power che di Loredana Lecciso. Il Maestro e l’ex moglie sono spesso ospiti insieme di programmi televisivi, e tra i due non mancano mai divertenti botta e risposta. Mentre Loredana Lecciso nelle varie interviste ai magazine, ma anche da Barbara D’Urso ha sempre detto di non avere un altro uomo ma di provare un particolare affetto per il cantautore di Cellino San Marco.

Ma se fino ad oggi Loredana è rimasta in sordina a guardare cosa faceva la storica coppia, ora non ce la fa più. Infatti una persona a lei vicina a DiPiù Tv ha detto che ne vedremo delle belle perchè l’ex soubrette è arrivata al limite di sopportazione. “E’ come se ogni volta Romina la schiaffeggiasse davanti a tutti, è insopportabile come situazione e Loredana vuole reagire”.

La quarantena del triangolo amoroso

L’amica di Loredana avrebbe svelato che le continue frecciatine della Power, soprattutto quando ricorda davanti a tutti, l’amore che la legava ad Albano e squarci della loro vita passati insieme felicemente, hanno talmente indespettito Loredana che avrebbe deciso di prendere le redini in mano della situazione e non covare tutto dentro per poi sbottare con l’attuale compagno

Insomma Loredana non le manderebbe più a dire ma sarebbe lei stessa a controbattere a Romina. A quanto racconta l’amica ci sarebbe stato un vero e proprio scontro tra le due a Cellino tanto che la Power avrebbe infine deciso di lasciare la depandance che occupava nella tenuta dell’ex marito per prendere una casetta propria ad Alberobello, molto vicino a Cellino ma fuori dalla casa di Albano.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo “Loredana non ce la fa più”, la confessione della migliore amica: “Romina le ha dato una schiaffo, lei ha reagito così” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.