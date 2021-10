“Lorella Cuccarini cacciata dalla Rai. Ecco chi l’ha deciso. E’ stato subdolo”. Pippo Baudo svela il retroscena choc, fan furiosi

Lorella Cuccarini è stata cacciata dalla Rai in seguito al suo disastroso rapporto con Alberto Matano e ad alcune dichiarazioni che i vertici della rete reputarono sovraniste. Oggi, a parlare dell’accaduto è Pippo Baudo. Ma ricordiamo gli avvenimenti. La famosissima show girl era conduttrice di La vita in diretta insieme all’ex mezzo busto del Tg1. Tra i due, però, il rapporto interpersonale non è mai decollato. E neanche quello lavorativo. Dopo un anno passato insieme davanti alle telecamere, si è quindi arrivati a un capolinea. Ad avere la meglio, però, è stato il giornalista.

All’epoca tutti i colleghi della Rai presero le parti di Alberto Matano. Lorella Cuccarini si ritrovò quindi ad affrontare la situazione da sola, esclusa da quel mondo che tanto le aveva dato. Ma la donna ha deciso di andarsene togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Pubblicò una lettera in cui accusò il suo collega di essere misogino e maschilista. Lui però è rimasto alla conduzione di La vita in diretta, compito portato a termine in modo brillante, come dimostra lo share. Fortunatamente, per lei si sono invece aperte subito le porte di Mediaset. Più in particolare quelle di Maria De Filippi.

La regina di Canale 5 ha voluto fortemente Lorella Cuccarini al suo fianco, come insegnante nella scuola per giovani talenti Amici. La show girl, nella sua carriera, ha dimostrato più volte di essere completa. Sa ballare, cantare, recitare, condurre. Per questo ad Amici è stata l’anno scorso insegnante di ballo, oggi invece lo è di canto. Ma il litigio con la Rai non è stato dimenticato. A commentarlo, Pippo Baudo, che ha scoperto la bella bionda tanti anni fa. Fu proprio lui a sceglierla a metà degli anni Ottanta per Fantastico, permettendole così di avviare la bellissima carriera che poi ha avuto.

“Non ho un’idea precisissima su quanto sta succedendo, perché non conosco nel merito la situazione, ma mi dispiace moltissimo: Lorella Cuccariniè una bravissima ragazza, grande conduttrice, ottima professionista. In Rai non è una novità che la politica faccia i palinsesti? Che c’entra la politica, una professionista va valutata per quello che fa in televisione. Lorella sovranista? Lei non fa politica, questa cosa la si usa come scusa per cacciare qualcuno. E comunque io tutto questo sovranismo nelle sue dichiarazioni non l’ho visto, sinceramente. Non l’ho sentita in questi giorni, ma la conosco bene, so che sta soffrendo.”

“Lorella Cuccarini è una mia amica, mi dispiace molto umanamente. Io di situazioni difficili in Rai ne ho vissute, ma come questa mai!“. Pippo Baudo è evidentemente sorpreso da come sia stata trattata la show girl dalla Rai. Non solo, a suo dire in questa decisione c’entra sicuramente la politica. E non è assolutamente il primo a fare illazioni del genere. “A La Vita in diretta l’ho vista più volte in quella stagione, l’ho trovata divertente. È sprecata in un programma così? I varietà, come quelli che conducevo io, non li fanno più, purtroppo.”

