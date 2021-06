lorella-cuccarini,-confessa-tutto-senza-pudore:-“vi-svelo-quante-volte-lo-facciamo-io-e-lui”

La showgirl Lorella Cuccarini sta vivendo una seconda giovinezza: ma qual è il suo segreto? In un’intervista a Verissimo Lorella ha rivelato un dettaglio “piccante” della sua vita privata.

Lorella Cuccarini (screenshot instagram)

Nel salotto di Silvia Toffanin, si sa, spesso gli intervistati si aprono e rivelano aspetti poco noti o addirittura “segreti” della propria vita professionale e privata.

Merito, indiscutibilmente, della bella padrona di casa, capace di creare sempre un ambiente rilassato e confidenziale, che facilita il dialogo e le confidenze.

Stavolta è toccato a Lorella Cuccarini raccontare qualcosa sui segreti della sua relazione con il marito Silvio Testi, che resiste da ormai trent’anni.

Lorella confida: “Ci sta…”

Un matrimonio che, come tutti, ha vissuto fasi alterne, alti e bassi, ma ha saputo durare. Non solo, è stato arricchito da quattro splendidi figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara.

A confessare il segreto di una relazione come la sua è proprio Lorella

Non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta.

Una rivelazione in piena regola, che spiega molto del rapporto ancora vivo e passionale tra i due, sposati dal 1991. Nonostante i momenti di difficoltà, legati anche alla perdita quasi contemporanea delle rispettive madri.

Lorella Cuccarini ad Amici (screenshot da Instagram)

Un momento duro, che i due hanno affrontato in maniera diametralmente opposta. Lorella è infatti molto comunicativa anche nel dolore, mentre Silvio ha un carattere più solitario che ha bisogno del silenzio per superare momenti bui.

VEDI ANCHE—> Amadeus torna a Sanremo per il terzo atto? L’indizio che vale la conferma

Lorella sta vivendo, come dicevamo, una seconda giovinezza. Grazie alla sua partecipazione come maestra alla scuola di Amici di Maria De Filippi, la Cuccarini ha riguadagnato la popolarità che, in realtà, non aveva mai perduto.

VEDI ANCHE—> Denise Pipitone clamorosa svolta, spunta un nuovo volto

E ha potuto conoscere e collaborare con Arisa, avviando un team decisamente esplosivo e scoprendo, probabilmente, una bella amicizia.