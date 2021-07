Lorella Cuccarini contro la Carrà: quel triste retroscena che mai si potrà dimenticare

Ecco che cosa ha detto Lorella nei confronti della regina della televisione italiana. Una donna per cui provava molta stima.

Lorella Cuccarini, showgirl (Instagram)

Lorella Cuccarini è sicuramente una delle donne della televisione italiana che hanno accompagnato diverse generazioni. Nata artisticamente come ballerina, poi, data la sua spigliatezza e capacità, le sono stati affidati anche dei programmi importanti in qualità di presentatrice.

Nel corso degli anni Novanta e Duemila, infatti, ha fatto da protagonista in svariate trasmissioni. Ci sono persino alcune canzoni che aprivano i varietà che ancora oggi fanno parte della cultura nostrana. Per esempio, La notte vola, Sugar Sugar, Liberi liberi, e via discorrendo.

Lorella, però, ha lasciato un posto decisivo anche al teatro, spesso esibendosi in rappresentazioni spettacolari e in musical di grande impatto. In tutto questo, affrontato con grande energia e grinta, ha trovato anche il tempo di fare la mamma. Ha, infatti, avuto quattro figli dal marito Silvio Testi.

Tuttavia, oltre ai successi passati, la Cuccarini ha anche trovato la sua giusta collocazione all’interno di Amici, il talent di Maria De Filippi. Nell’edizione appena conclusa, quindi, ha preso parte alla scuola, vestendo i panni di insegnante. Chi meglio di lei, d’altra parte, per insegnare i passi di danza?

Il momento di tensione tra le due showgirl

Lorella, nelle ultime ore, ha, come tanti colleghi, riservato alcune parole addolorate nei confronti della perdita di Raffaella Carrà, un’icona sia per i veterani della tv che per gli spettatori.

Lorella ricorda sui social Raffaella Carrà (Instagram)

Queste le sue parole:”Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella“.

Tra lei e la compianta Carrà, però, non c’è mai stata una vera collaborazione lavorativa. Comunque, come ha scritto in un lettera, Lorella l’ha sempre considerata un punto di riferimento artistico, una showgirl a cui si è ispirata insieme con Carla Fracci.

In un recente passato, però, tra Raffaella e la Cuccarini c’era stato un piccolo screzio. Il motivo scatenante fu un talent che aveva prodotto la Carrà nel 2015, intitolato Forte Forte Forte. Al principio, infatti, avrebbe dovuto far parte della giuria anche Lorella. Ma, all’ultimo minuto, gli autori ci hanno ripensato.

La ballerina romana, a quel punto, ha ammesso di esserci rimasta male e di aver provato una profonda delusione, in particolar modo perché era stata causata dal suo più grande idolo. Per fortuna, però, che poi entrambe hanno avuto modo di chiarirsi. Raffaella si era anche scusata pubblicamente e aveva ammesso che era comprensibile che si sentisse offesa.