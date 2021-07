lorella-cuccarini,-diretta-su-maria-de-filippi-“lei-ha-un-…”

Lorella Cuccarini come tutti sappiamo è una nota ballerina, conduttrice e showgirl italiana la quale fino a poco tempo fa è stata al timone di una trasmissione molto importante di casa Rai. Stiamo parlando de La vita in diretta, il programma che ha condotto la scorsa stagione 2020/2021 insieme ad Alberto Matano. Dopo la fine di questa stagione però le cose non si sono messe bene tra i due conduttori e così alla fine l’azienda ha deciso di confermare soltanto Matano per l’edizione 2021/2022 del programma in questione. Lorella è invece approdata ad Amici come coach di ballo. A quanto pare sembrerebbe che sia stata confermata anche per la prossima edizione del programma, ovvero Amici 2021/2022. In questi giorni Lorella Cuccarini ha rilasciato una importante intervista al settimanale Oggi, parlando quindi dei suoi progetti lavorativi futuri ed ha anche voluto esprimere qualche parola su Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, parole di elogio per Maria De Filippi

Lorella Cuccarini ha collaborato con Maria De Filippi per una intera edizione di Amici e sembra che il rapporto tra le due sia piuttosto buono. Nel corso dell’intervista rilasciata dalla stessa Lorella in questi giorni, la conduttrice e ballerina ha parlato quindi di Maria esprimendo il suo personale giudizio. “Nel privato è molto protettiva, simpatica e generosa allo stesso tempo”. Queste le parole di Lorella Cuccarini parlando di Maria, aggiungendo anche che è veramente una persona rara visto che non è facile trovare tutte queste qualità in una persona appartenente al mondo dello spettacolo.

Altra stagione come coach di ballo ad Amici 2022, la conferma della Cuccarini

Come abbiamo avuto modo già di vedere, sembrerebbe però che Lorella nel corso dell’intervista abbia anche confessato di essere stata confermata anche per la prossima edizione di Amici, indiscrezione che era stata in qualche modo già diffusa nelle scorse settimane. Poi è tornata a parlare anche di Maria De Filippi sottolineando quanto sostanzialmente sia brava nel vedere, ma soprattutto nel riconoscere il grande talento nei giovani. “Lei ha un grande intuito professionale. Ha un intuito incredibile”. Questo ancora quanto aggiunto da Lorella Cuccarini.

L’amore con Silvio Testi

Nel corso dell’intervista poi sembrerebbe che Lorella abbia voluto parlare anche di qualcosa di molto intimo e privato, ovvero dei suoi 30 anni di matrimonio con il marito Silvio testi. La nota showgirl sembra abbia confessato che sono stati sicuramente 30 anni di grande amore, ma che come ogni coppia comunque ci sono stati anche alcuni momenti di grande difficoltà. “Ci siamo stati, nella gioia e nel dolore. È nei momenti difficili che abbiamo capito di essere forti”. Queste le sue parole.