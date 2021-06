lorella-cuccarini,-dopo-la-lite-con-alberto-matano-torna-in-rai-e-…

Lorella Cuccarini, il suo addio turbolento a La vita in diretta

All’epoca la conduttrice pubblicò infatti una lettera attraverso la quale ha criticato alcuni comportamenti di Matano definendolo anche un maschilista con un ego smisurato. Da quel momento poi Lorella Cuccarini non ha più lavorato in RAI e non ha più fatto ritorno, almeno fino al giorno d’oggi. Si è diffusa, infatti, in queste ore una notizia secondo la quale Lorella Cuccarini potrebbe tornare in un programma Rai e quindi sul primo canale il prossimo sabato. In realtà si tratterebbe di una notizia che è stata diffusa in un primo momento da TVblog e che poi è stata anche confermata.

Il ritorno della conduttrice in casa Rai, ospite a Uno Weekend

Lorella prenderà parte al programma Uno weekend che andrà in onda il prossimo sabato. Lorella pare che sia stata invitata per ricordare insieme a Beppe Menegatti Carla Fracci, ovvero la ballerina più famosa d’Italia e non solo che purtroppo è venuta a mancare alcune settimane fa. Nel corso della puntata di Uno weekend, dove interverrà Lorella Cuccarini ci saranno anche altri ospiti tra i quali Claudio Gioè, Rosanna Lambertucci, Barbara De Rossi ed ancora Paolo Fox, Rita Dalla Chiesa, Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Nonostante si tratti soltanto di una ospitata, per Lorella Cuccarini sarà sicuramente una grande emozione poter tornare negli studi RAI. La sua ultima volta in uno di questi studi dell’azienda Nazionale risale esattamente al 13 novembre scorso, quando ha preso parte ad una puntata del programma di Carlo Conti Tale e Quale Show.

La Cuccarini ad Amici di Maria De Filippi anche il prossimo anno?

Poi per tutta la stagione invernale, Lorella è stata protagonista nel programma Amici di Maria De Filippi, nelle vesti di coach di danza. Molto probabilmente continuerà a far parte del cast del programma di Amici, anche per il prossimo anno, ma attualmente non sembrerebbe esserci la conferma. Per lei infatti si è anche parlato di un programma che dovrebbe andare in onda la domenica pomeriggio al posto di Domenica Live, che fino ad ora è stato condotto da Barbara D’Urso.